Anne Hathaway reemplaza a Anjelica Huston en remake de The Witches

El director Robert Zemeckis reinterpretó esta historia que fue llevada al cine durante el año de 1990 con la actuación de Anjelica Huston

| 02/10/2020 | ionicons-v5-c 12:56 | Francisco Trejo |

Estados Unidos.- De manera repentina y sin previo aviso, las compañías Warner Bros. y HBO Max anunciaron hoy que la reinvención de la película de Robert Zemeckis basada en el libro de Roald Dahl, The Witches el cual se estrenará directamente en HBO Max, saltándose los cines por completo.

Por si fuera poco, se espera que ya esté disponible para su estreno vía streaming el 22 de octubre de manera exclusiva para los Estados Unidos en HBO Max. Sin embargo, es posible acceder desde México mediante el uso de un servicio de VPN.

El trailer de The Witches

La película sigue a un niño que se topa con un aquelarre secreto de brujas mientras está de vacaciones con su abuela, con quien debe trabajar para detener su malvado plan de convertir a los niños del mundo en ratones. La primera adaptación cinematográfica de esta película se estrenó en 1990 y contó con la actuación de Rowan Atkinson, actor que se hizo famoso por dar vida a Mr Bean.

La Película de los 90's

Aquellos que crecieron en los 90 seguramente recordarán esta adaptación entregada de las manos del director Nicolas Roeg, protagonizada por Anjelica Huston y estaba ambientada en Gran Bretaña.

A diferencia de la adaptación original, la historia de la nueva película transcurre en Alabama durante la década de 1960 y el niño y su abuela ahora sonde origen afroamericano.

La ganadora del Oscar Octavia Spencer interpreta a la abuela en la nueva versión de The Witches , esto en compañía de la ganadora del Oscar Anne Hathaway, quien obtuvo el premio por el papel de The Grand High Witch y Stanley Tucci interpretando al gerente del hotel, el Sr. Stringer, un papel interpretado por Rowan Atkinson en la película anterior.

Desde su debut en mayo, HBO Max se ha consolidado como uno de los mejores servicios de transmisión disponibles actualmente con una sólida biblioteca de programas y películas, especialmente películas clásicas que no encontrarás en Netflix o Amazon. La película de Seth Rogen An American Pickle fue la primera "película original de HBO Max" que se estrenó este verano, pero The Witches difícilmente será la última. El servicio de transmisión también será el anfitrión del Snyder Cut of Justice League de cuatro horas , que se lanzará como una miniserie en 2021.