Sol León desmiente supuesta enemistad con Karely Ruiz

La influencer de fajas colombianas reitera que lo que se habla en redes sociales son puros chismes y su amistad con Karely Ruiz está mejor que nunca

Por: Italia Herrera

Noviembre 02, 2022, 13:25

El pasado sábado 29 de octubre, Karely Ruiz realizó su fiesta de cumpleaños y los fanáticos no dudaron en cuestionarse el motivo por el que su gran amiga Sol León asistiera, luego de que la empresaria estuviera en la fiesta de XV años de la hermana de la modelo de OnlyFans.



En exclusiva para INFO7, Sol León llegó junto a Maribel Guardia, mientras algunos fanáticos se tomaban fotos, la polémica emprendedora en la industria de la moda dio el contexto de la amistad que tiene con Karely Ruiz.





“Es que sabes que yo no podía venir en esas fechas, porque tenía este supe compromiso y ya tenía todo programado y era como un día detrás de otro, pero no, Karely estuvo en la tienda hace como una semana o dos, sí, pero no, son compromisos de trabajo”, dijo Sol León.

“Puros chismes como puedes ver, ya tenía programado esto, con la diva, con la diosa de la belleza y ¡No, no, no!”, concluyó Sol León.

Reiteró que lo que se habla en redes sociales son puros chismes y la amistad entre ellas está mejor que nunca.

Karely Ruiz corre a Sol León de fiesta por llevarse todas las miradas



Cabe recordar que en redes sociales en junio pasado causó polémica la supuesta enemistad que se dio entre las influencers, luego de que la originaria de Culiacán, Sinaloa, le robó cámara a la hermana de la diva de OnlyFans al tomarse fotos con los invitados a la fiesta de XV años.



En los videos que circularon en redes sociales se ve a varios asistentes al festejo haciendo fila para tomarse una instantánea con Sol león, dejando de lado el protagonismo de la quinceañera, incluso se aseguró que Karely la corrió de la fiesta.

Sol León opacó a Karely Ruiz y ya hay pleito! pic.twitter.com/FVx0KkqRAJ — Lo + viral (@VideosVirales69) June 27, 2022

Tras ser blanco de críticas, la regiomontana dijo que sí le pareció de mal gusto que Sol León se robara la atención de los invitados en la fiesta de su hermana, quien era la que más debía brillar ese día, incluso aseguró que ella por lo mismo ni se tomó fotos para no llamar la atención.Por su parte, Sol en una transmisión en vivo en su perfil de Facebook aseguró que no fue su intención acaparar la atención, pero no podía negarle a sus seguidores una foto. Asimismo señaló que al ya no sentirse bienvenida optó por retirarse porque una persona se le acercó y le entregó un recado de parte de Karely para pedirle que se sentara y ya no siguiera llamando la atención en la fiesta.

Por: Italia Herrera y Luz Camacho