¡Sí es! Andrea Legarreta confirma que es Erik Rubín con mujer, ¿quién es?

Andrea Legarreta, habló ante la prensa sobre las fotografías en las que su esposo Erik Rubín, se le ve muy "enfiestado" junto a una mujer

Por: Antonella Michelena

junio, 24, 2021

La presentadora de televisión, Andrea Legarreta, defendió a su esposo Erik Rubín, ante la prensa y comentarios de redes sociales, por haber sido capturado bailando en una fiesta bailando con una mujer.

La también actriz, defendió la vida privada de su esposo fuera de la familia asegurando que tiene derecho de salir y divertirse con sus amigos.

Comentó que Erik, estuvo el fin de semana en una fiesta, en donde la chica de la fotografía es la pareja de uno de los amigos del cantante e incluso de ella.

"Si yo no considero una falta de respeto, que mi esposo tenga una vida a parte de nuestra vida, me refiero a salir con sus amigos y compartir con amigos y amigas. Si a mi no me parece nada malo, porque yo también salgo con mis amigos y nos divertimos", dijo.