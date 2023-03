Shawn Mendes se quema al recargar energías en Teotihuacán

Shawn Mendes sorprendió a sus fans mexicanas al visitar las pirámides de Teotihuacán, en el Estado de México, donde recargó energías.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió las imágenes de su visita donde sus seguidores aprovecharon para recomendarle algunos otros lugares para visitar.

En las imágenes publicadas este domingo 26 de marzo, se puede ver a Shawn, quien vestía un pantalón negro y una camiseta blanca, recorriendo la Zona Arqueológica Teotihuacán. En otra instantánea se le ve sosteniendo un cuarzo.

Pero las imágenes que más llamaron la atención fue donde el cantante canadiense muestra que se olvidó de colocarse protector solar, pues terminó con el torso enrojecido por el sol del lugar.

Hasta el momento, la publicación que se hizo tendencia a nivel nacional suma más de 2.1 millones de reacciones y casi 12 mil comentarios.



'Cierren la frontera para que Shawn no se vayaaa', 'Shawn, hermano, ya eres mexicano', 'Me ofrezco a ponerte aloe en tus quemaduras de 3er grado por no usar bloqueador', 'Cuando no estás buceando en agua helada, estás en el sol sin crema solar, queremos protegerte, pero no quieres estar protegido', 'Respiramos el mismo aire tercermundista, que emoción', '¿Unos tacos o qué?', 'Cosas que mantienen humilde a Shawn', son algunos de los comentarios más populares.