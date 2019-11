Selena Gomez lleva a su hermanita a la premiere de Frozen 2

Selena Gomez posa en la alfombra roja junto a su hermanita Gracie en el estreno de Frozen 2 en Los Ángeles, California

Era una de las premieres más esperadas del año, y no ha defraudado. Hablamos del estreno mundial de "Frozen 2", que se celebraba la noche de este jueves en Los Angeles, y por supuesto que ha estado lleno de fantasía.



Y si ha habido alguien que le ha dado ese toque tierno y mágico de todo lo que tiene que ver con Disney ha sido Selena Gómez, que no solo se ha transformado en un auténtico personaje de Frozen con su look, sino que nos ha dejado el momento más tierno de la alfombra roja y de todo el evento al llevarse con ella a su hermana Gracie Elliot Teefey convertida en su auténtica "miniyo", o al revés.

Foto: EFE





Con información de Elle.