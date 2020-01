Selena Gomez estrena su esperado álbum 'Rare'

Notimex -

La cantante estadounidense Selena Gomez estrenó este viernes su nuevo material discográfico Rare, muy esperado por sus seguidores, y en menos de una hora alcanzó casi medio millón de vistas del videoclip principal.

En su cuenta de Twitter, la también productora anunció la salida del disco: "¡Aquí está! Mi álbum está oficialmente en el universo. Gracias por las almas que trabajaron en esto conmigo. Ahora es tuyo. Espero que te guste".

El álbum de la intérprete de 27 años aparece luego de cinco años de su última producción discográfica, Revival (2015), y múltiples problemas personales y de salud, entre ellos depresión y ansiedad, de los que parece haber salido.

Gomez estrenó en 2019 dos sencillos de Rare, Lose you to love me, una canción que, se especuló, era un cierre de círculo de su relación con Justin Bieber; y Look at her now, una pieza con la que regresa a la alegría de sus primeras melodías.

Rare es el tercer disco solista de la compositora, que llega en una etapa de su vida en la que se siente renovada, recuperando la salud mental, como refirió en un reciente entrevista: "Aliviada de que tengo el conocimiento de por qué había sufrido durante tantos años con depresión y ansiedad".

A través de sus redes sociales, Selena agradece a sus seguidores por la espera, y los invita a escuchar las 13 canciones del material, entre las que se encuentran Rare, Dance again, Look at her now, Lose you to love me, Ring, Vulnerable y Let me get me, entre otras.