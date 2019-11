¿Se le acaba el amor a Lupillo?; confesó amorío con Belinda fue por 'chantaje'

Por: Redacción





Luego de que Lupillo Rivera revelará anteriormente su amor por Belinda en diversas entrevistas, la cantante externó su enojo hacía las declaraciones del compositor mexicano, por lo que se vio obligado a confesar que todo lo que dijo fue por presión.

El cantante aseguró en un video que su intensión jamás fue lastimar a Belinda y que hasta la defendió.

"No necesito andar agarrando la fama de ninguna mujer ni nada de ese rollo... en el video yo nunca hablé absolutamente nada de la mujer. Yo en el video no dije nada malo de esa mujer. Yo siempre hablé bien de esa mujer, siempre estuve hablando las cosas positivas de ella", expresó.

Rivera reveló que fue ´chantajeado´ con un segundo video luego de que se difundieran imágenes de ambos besándose.

"Esa vez nos atoraron... me atoraron con un video, me atoraron y me dijeron: 'Lupe necesitamos hablar de esto, porque puede salir este video', así de fácil", aseguró.

"Tengo que decirlo aunque se enoje, ¡y se enojó! Está bien, no hay problema, que se enoje, pero también hasta ese punto la llegué a proteger", finalizó.

Por su parte, la periodista Elisa Beristain acusó a la también diseñadora de modas por presunto acoso y amenaza hacia sus hijas como venganza debido a que ella diera la primicia del romance entre los exjurados de La Voz México.

"Si me pasa algo a mi, señores, si le pasa algo a mis hijas acuso aquí y denuncio a Belinda", externó la esposa de Pepe Garza, productor de ´Premios de la Radio´ quien también confirmó las amenazas en un programa de televisión.

"Belinda me dijo: ´Te está buscando un comandante, a ti no te gustaría que le pasara nada a tus hijas´. Me amenazaste, hampona... con mis hijas, te tengo grabada y en México la ley lo permite (grabar una conversación)", concluyó.