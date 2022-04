Se citan con los regios para premier de ¿Y cómo es él?

Por: Italia Herrera

abril, 06, 2022 13:18

Mauricio Ochmann y Miguel Rodarte estuvieron presentes en Monterrey en la alfombra roja de la película "¿Y cómo es él?".

"Desde que leí el guión me gustó y luego me dijeron que va a estar Omar Chaparro y dije no pues va a estar a todo dar esa filmación y aquí estamos", mencionó Ochmann.

Eugenio Derbez consideró a su ex yerno Mauricio Ochmann para protagonizar esta película y habló de su buena relación.

"Hay muy buena relación, son familia y siempre nos apoyamos, me llevo muy bien con toda la familia a mi me sorprende que les sorprenda a ustedes que nos llevamos todos", manifestó.

"¿Y cómo es él?" es una película mexicana producida por Eugenio Derbez, protagonizada por Mauricio Ochmann, Zuria Vega y Omar Chaparro.

Tomás (Mauricio Ochmann) es un hombre que no le ha ido del todo bien en su matrimonio con Marcia (Zuria Vega) quien le es infiel con un taxista llamado Jero que vive en Puerto Vallarta.

La historia está situada en la Ciudad de México y Puerto Vallarta en donde Tomás busca a Jero para tomar venganza, pero en el viaje encuentra una amistad de odio y amor con él.

El villano de la película es Juan Pablo (Miguel Rodarte) quien a toda costa los persigue hasta lograr que Tomás le pague el dinero que le debe.

"Es pura diversión con él, es un gran ser humano, nos hicimos amigos durante la película, así es que ha sido pura felicidad de verdad" reiteró Ochmann al preguntarle por Omar Chaparro.

Ambos actores estuvieron alrededor de 10 minutos atendiendo a los diversos medios y fans que se dieron cita a la función.