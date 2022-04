Se casan Kourtney Kardashian y Travis Barker en Las Vegas

Tras asistir a los premios Grammy 2022, Kourtney y Travis se casaron al puro estilo de Las Vegas

Por: Luz Camacho

abril, 05, 2022 11:31

Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron e intercambiaron votos en secreto en una capilla de Las Vegas durante la madrugada del lunes tras asistir a la 64ª entrega anual de los premios Grammy, informó TMZ el martes.

Esta ceremonia ocurre a seis meses después de que el baterista de Blink-182 le propusiera matrimonio a la alumna de "Keeping Up With the Kardashians".

Al puro estilo Las Vegas, la boda fue oficiada por un imitador de Elvis Presley.

De acuerdo a TMZ, Kardashian, de 42 años, y Barker, de 46, no permitieron que el lugar tomara fotografías y en su lugar tenían su propio fotógrafo y seguridad.

Aunque ahora aparentemente son marido y mujer, según informes, Travis y Kourtney tendrán "varias" otras celebraciones con "mucha fanfarria" en el futuro cercano.

Sin embargo, Page Six en exclusiva reveló que aunque tuvieron una ceremonia, pero no hubo nada legal al respecto, ya que nunca obtuvieron una licencia de matrimonio, según dijeron fuentes familiarizadas con la situación.

Los registros del condado de Clark para licencias y certificados de matrimonio también muestran que la pareja nunca solicitó ni recibió uno.

Dado que se fugaron en Las Vegas por diversión, tal vez la boda real de Kardashian y Barker esté a la vuelta de la esquina.

Este será el primer matrimonio de la fundadora de Poosh, pues nunca se casó con su ex Scott Disick, con quien tuvo tres hijos: Mason, 12, Penelope, 9 y Reign, 7.

Mientras tanto, el rockero se ha casado dos veces antes: con Melissa Kennedy de 2001 a 2002 y con Shanna Moakler de 2004 a 2008. Tiene un hijo Landon, de 18 años, y una hija Alabama, de 16, con Moakler.

Los fanáticos afirman que vieron a Kourtney con un "bulto" de bebé en los premios Grammy 2022.

Todo esto ocurre cuando la pareja reveló previamente en el emotivo tráiler de la próxima serie de Hulu, The Kardashians, que están tratando de tener un bebé.

En el video, Kourtney dijo en una voz en off: "Travis y yo queremos tener un bebé".

Luego se mostró a los dos visitando a un médico cuando se les indicó que "pusieran una muestra en esta taza".

En otro clip publicado, Kourtney habló sobre los efectos de la fecundación in vitro (FIV) en su cuerpo.

Durante su confesionario, dijo: "Travis y yo queremos tener un bebé, por lo que mi médico nos llevó por este camino de hacer FIV".

