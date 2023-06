¡Se busca! Reportan que Ricardo O'Farrill está desaparecido

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lanzó un boletín de búsqueda este miércoles 7 de junio para dar con el paradero del comediante Ricardo O’Farrill, de 32 años.

El standupero, quien hace unas semanas protagonizó una pelea contra un centro de rehabilitación al cual acusó de negligente, fue visto por última vez el 18 de mayo.

La ficha de búsqueda es de la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

De acuerdo con la ficha, Ricardo O’Farrill vestía pantalón de pijama color azul marino, sandalias cafés y chamarra verde oscuro la última vez que fue visto el 18 de mayo en la colonia Las Flores de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

Recibió apoyo psicológico

El pasado 26 de abril se informó que el comediante Ricardo O'Farrill estaba siendo atendido por profesionales después de la polémica que generó en el gremio del stand up en México.

Su familia comunicó a través de la cuenta de Instagram del standupero que él se encontraba bien y bajo cuidado de ellos y un “equipo cercano de profesionales”.

Richie fue diagnosticado con neurosis

Cabe señalar que Ricardo O'Farrill reveló durante un evento titulado “Al cabo es comedia” en 2020, que fue diagnosticado con neurosis.

“Esto me lo explicó mi psiquiatra (…) y me dijo: No te preocupes, tus sentimientos son exactamente iguales que los de todas las personas. Te pones triste igual que todas las personas; te pones feliz igual que todas las personas; te emput*s igual que todas personas… pero al triple”, dijo en aquella ocasión.