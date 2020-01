Scorpions descarta pensar en el retiro

Notimex -

Klaus Meine, vocalista de la banda alemana de hard rock y heavy metal Scorpions, dijo que nunca volverán a hablar del retiro, después de que hace una década grabaron un álbum y anunciaron una gira de despedida que no se ha dado y "se convirtió en una broma recurrente".

En declaraciones a "The Rick Lewis Show" en la emisora estadounidense 103.5 The Fox, retomadas por medios internacionales, dijo: "No queremos saber nada de despedidas nunca más. No más giras de despedida. No sé, entonces habría sido una decisión equivocada, pero teníamos ese sentimiento de que ya era suficiente".

Señaló que no se arrepienten de haber continuado, porque luego de tres años de ese "tour" de despedida se percataron de que había nuevas generaciones de fans de la agrupación. "Nos ofrecieron hacer un MTV Unplugged. Había un montón de buenas razones para seguir y menos mal que lo hicimos".

A partir de ahí no han dejado de hacer presentaciones en diferentes partes del mundo y publicaron en 2015 un álbum de estudio. Este 2020 se espera que bajo la producción de Greg Fidelman, quien ha trabajado con Metallica y Slipknot, graben otro disco.

Para Meine, hubiera sido una decisión equivocada y acabar con una historia única el haberse retirado. Subrayó que aunque están envejeciendo, se sienten bien, saludables y fuertes para seguir en los escenarios, ya que bandas como la de ellos no hay muchas en el mundo.