Sarah Bro habla de la relación tóxica con su exnovio ¿Zac Efron?

La exnadadora olímpica reveló en su podcast la relación tormentosa que vivió con un famoso de Hollywood

Por: Patricia Hernández Agüero

julio, 24, 2021 11:00

Recientemente la exnadadora olímpica, Sarah Bro rompió el silencio sobre una relación tormentosa que sostuvo con un misterioso famoso de Hollywood, para muchos: Zack Efron.

Y es que aunque la atleta danesa nunca mencionó el nombre del actor, en el 2019 se rumoró que ambos mantenían una relación sentimental, aunque esto nunca fue confirmado.

Sarah hablo en su podcast "Heart Flicker for Adults", aquí detalló los malos momentos que vivió con su exnovio, una persona manipuladora.

"Estaba saliendo con una estrella de cine en los Estados Unidos. Algo de lo que nunca he hablado antes con los medios, porque no he visto ninguna razón para ello ", dijo Sarah.

"Pero cuando nos sentamos aquí en este escenario, también puedo sentir que es difícil hablar sobre el amor, sin hablar también de la única cosa que me ha hecho creer de verdad en mi corazón que no debería volver a tener novio", continúo.

A lo largo del podcast en donde contó con la psicóloga Jytte Vikkelsø como invitada, dio más detalles sobre el "equipaje" que todavía lleva. de su última relación.

"Me habían manipulado mucho y casi me habían lavado el cerebro", comentó la exatleta. "Pero también porque era joven, estaba confundida y enamorada, y decidí hacerme de la vista gorda a propósito". También detalló que a su exnovio le molestaba verla feliz.

Sarah Bro expresó que la relación con este misterioso hombre se volvió tan codependiente que se alejó de quien era ella realmente al punto de que no pudo reconocerse.

"Si un día me decía que me veía bien, podría vivir de eso durante semanas", explicó.

Después de su ruptura en el 2019, Sarah recordó que no solo tuvo que sanar su corazón roto, sino también tuvo que reconstruir su personalidad, "la que se partió por la mitad".

Y aunque ha vuelto a ser feliz, aún está en un proceso que no ha terminado.