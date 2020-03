Samuel García responde a críticas sobre su boda en plena contingencia por Covid-19

El senador respondió a las críticas que recibió por los internautas por realizar su boda religiosa con Mariana Rodríguez en plena contingencia por coronavirus

Por: Luz María Camacho

El senador Samuel García se defendió de las críticas recibidas por realizar su boda religiosa en la Catedral de Monterrey con la influencer Mariana Rodríguez en plena crisis por la pandemia de Covid-19.

La pareja fue criticada en redes sociales luego de que circular fotografías filtradas de su boda religiosa, debido a que autoridades federales suspendieron eventos y reuniones de 100 personas o más para mantener una distancia considerable para evitar contagio del coronavirus.

A través de su cuenta de sus redes sociales, el senador señaló que en la misa de su boda solo se permitió la entrada a 15 personas, además de que no hubo fiesta en salón de eventos.

"Por eso hoy no hubo invitados ni fiesta. Porque el país no está para pensar en eso y porque el amor no tiene que ver con eso. Ya habrá momento para compartir muchas cosas con la gente que queremos y a quienes les agradecemos que nos comprendan", de defendió García.

En la misma publicación, Samuel resaltó que Mariana es el amor de su vida y hace algunas semanas quizás habían pensado "en la boda de nuestros sueños", pero que en medio de esta crisis pandémica han descubierto que "la boda de nuestros sueños era estar unidos ante Dios y ante nuestras familias. Nada más importa".

El legislador se ha hecho viral en los últimos días por sus duros reclamos al gobierno de México por permitirle a los diputados y senadores continuar sus labores de manera presencial con todo y emergencia sanitaria.

Por lo que las opiniones entre los internautas estuvo dividida pues mientras algunos lo apoyaban otros lo criticaban ya que consideran que sus reclamos se contradicen por completo con la ceremonia que se llevó a cabo, aunque fuera con pocas personas invitadas.

¿Qué dice la Arquidiócesis de Monterrey?

El pasado 16 de marzo la Arquidiócesis de Monterrey publicó un comunicado en el que informaba que las celebraciones especiales (matrimonios, XV años, etc.) deberán entrar en diálogo los interesados con su párroco para ver si se cambia la celebración a un momento más oportuno o que se celebren pero con las debidas precauciones.