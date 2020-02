Sam Smith lanza sencillo para los corazones solitarios

Notimex -

El cantautor británico Sam Smith lanzó su sencillo To Die For, esta canción pertenece a su actual discografía Dancing With A Stranger, material es producido por Stargate y Jimmy Napes, que es amigos y colaboradores del cantante.

Smith explicó mediante comunicado que este nuevo track es una dedicatoria para que ellos solitarios en el día de San Valentín.

"Lanzar esta canción será una aventura – siento que viene realmente desde lo más profundo de mí. Escribí este tema junto a Jimmy Napes y Stargate en Los Ángeles durante un tiempo de conocimiento íntimo y corazones rotos. Es para todos aquellos corazones solitarios que están allá afuera en otro día de San Valentín".

La canción comienza con un sampleo de la película Donnie Darko (2001), que a su vez es acompañado de cuerdas suaves y de los acordes del piano, lo que hace de su voz una con el aire.

Las composiciones de Sam lo han llevado a ser reconocido por los Guiness World Record, ya que su tema Writing´s On the Wall, tema original de una cinta del "007", fue la primera canción en la historia de la franquicia en alcanzar el primer lugar en la lista de sencillos del Reino Unido, misma que lo llevó a ser reconocido por los premios Grammy recibiendo cuatro galardones, igualmente tres BRITS Awards y un Academy Award y un Golden Globe por Mejor Canción Original.

En cuanto a las plataformas digitales ha logrado alcanzar los 10 millones de suscriptores en YouTube, asimismo en cuanto a Spotify la canción Too Good At Goodbyes logró tener más de mil millones de reproducciones.

Finalmente, su música se ha posicionado en Reino Unido y en Estados Unidos como el número 1 al aire con su éxito Dancing With A Stranger, canción interpretada a dúo con Normani.