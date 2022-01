Salma Hayek y Eugenio Derbez, nominados a premios SAG 2022

Hayek figura dentro del reparto de La Casa Gucci, mientras que Derbez forma parte del de CODA: Señales del Corazón

Por: Luz Camacho

enero, 12, 2022 13:23

Los actores mexicanos Salma Hayek y Eugenio Derbez están entre los nominados en la vigésimo octava edición de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood 2022 (SAG Awards) en la categoría de Actuación Destacada de un Elenco en una Película.

Hayek se encuentra dentro del reparto de "La Casa Gucci", mientras que Derbez forma parte del de CODA: Señales del Corazón.

Por segundo año consecutivo, las nominaciones se celebraron de manera virtual en la cuenta de Instagram de esta asociación que une a más de 124,000 compañeros de profesión con derecho a voto, y que en esta ocasión fue presentada por la cantante Vanessa Hudgens y la también actriz hispana Rosario Dawson.

Junto con "House of Gucci" ("La casa Gucci") y "CODA", compiten por el SAG al mejor elenco "Belfast", "Don´t Look Up" ("No miren arriba") y "King Richard" ("Rey Richard: Una familia ganadora").

El español Javier Bardem opta así al galardón de mejor actor protagonista por su papel en "Being the Ricardos", y competirá con Benedict Cumberbatch ("The power of the dog"), Andrew Garfield ("Tick, tick... Boom!"), Will Smith ("King Richard") y Denzel Washington ("The tragedy of Macbeth") en una entrega que —sujeta a la pandemia— está prevista para el 27 de febrero.

"Being the Ricardos", de Aaron Sorkin, narra la historia de la pionera intérprete de la televisión Lucille Ball, Nicole Kidman en la película, y su relación en crisis con su marido Desi Armaz, que ha interpretado Javier Bardem.

La actriz, cantante y bailarina hispana Ariana DeBose se encuentra entre las elegidas para alzarse con el premio del Sindicato de Actores a mejor actriz de reparto tras su interpretación de Anita en "West Side Story", de Steven Spielberg; la adaptación del famoso musical de 1957 que ya triunfó el pasado domingo en la controvertida edición de los Globos de Oro 2022.

Caitriona Balfe ("Belfast"), Cate Blanchett ("Nightmare Alley"), Kirsten Dunst ("The power of the dog") y Ruth Negga ("Passing") conforman el resto de nominadas para la categoría de mejor actriz de reparto.

Entre los nominados a la categoría de mejor actor protagonista en serie televisiva o serie limitada (miniserie) está el guatemalteco Oscar Isaac por su papel principal en "Scenes from a marriage".

El resto de intérpretes que aspira a alzarse con el premio en esta categoría son: Murray Bartlett ("The white lotus"), Michael Keaton ("Dopesick"), Ewan McGregor ("Halston") y Evan Peters ("Mare of Easttown").

Estos premios tendrán como mejor actriz protagonista a Jessica Chastain por "The eyes of Tammy Faye"; Olivia Colman, "The lost daughter"; Lady Gaga, "House of Gucci"; Jennifer Hudson, "Respect"; y Nicole Kidman "Being the Ricardos".

La ceremonia de premiación está programada para llevarse a cabo el 27 de febrero, en Barker Hangar en Santa Mónica. Hasta el momento no se ha anunciado ningún anfitrión para el programa.

Lista completa de nominados a los 28th SAG Awards

Actuación sobresaliente de un elenco en una película

"Belfast"

"CODA"

"Don´t Look Up"

"House of Gucci"

"King Richard"

Actuación sobresaliente de un actor en un papel principal

Javier Bardem, "Being the Ricardos"

Benedict Cumberbatch, "The Power of the Dog"

Andrew Garfield, "Tick, Tick ... Boom!"

Will Smith, "King Richard"

Denzel Washington, "The Tragedy of Macbeth"

Destacada actuación de una actriz en un papel principal

Jessica Chastain, "The Eyes of Tammy Faye"

Olivia Colman, "The Lost Daughter"

Lady Gaga, "House of Gucci"

Jennifer Hudson, "Respect"

Nicole Kidman, "Being the Ricardos"

Actuación sobresaliente de un actor en un papel secundario

Ben Affleck, "The Tender Bar"

Bradley Cooper, "Licorice Pizza"

Troy Kotsur, "CODA"

Jared Leto, "House of Gucci"

Kodi Smit-McPhee, "The Power of the Dog"

Destacada actuación de una actriz en un papel secundario

Caitriona Balfe, "Belfast"

Cate Blanchett, "Nightmare Alley"

Ariana DeBose, "West Side Story"

Kirsten Dunst, "The Power of the Dog"

Ruth Negga, "Passing"

Actuación sobresaliente de un elenco en una serie dramática

"The Handmaid´s Tale"

"The Morning Show"

"Squid Game"

"Succession"

"Yellowstone"

Actuación sobresaliente de un actor en una serie dramática

Brian Cox, "Succession"

Billy Crudup, "The Morning Show"

Kieran Culkin, "Succession"

Lee Jung-jae, "Squid Game"

Jeremy Strong, "Succession"

Actuación sobresaliente de una actriz en una serie dramática

Jennifer Aniston, "The Morning Show"

Jung Ho-yeon, "Squid Game"

Elisabeth Moss, "The Handmaid´s Tale"

Sarah Snook, "Succession"

Reese Witherspoon, "The Morning Show"

Actuación sobresaliente de un elenco en una serie de comedia

"The Great"

"Hacks"

"The Kominsky Method"

"Only Murders in the Building"

"Ted Lasso"

Actuación sobresaliente de un actor en una serie de comedia

Michael Douglas, "The Kominsky Method"

Brett Goldstein, "Ted Lasso"

Steve Martin, "Only Murders in the Building"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Actuación sobresaliente de una actriz en una serie de comedia

Elle Fanning, "The Great"

Sandra Oh, "The Chair"

Jean Smart, "Hacks"

Juno Temple, "Ted Lasso"

Hannah Waddingham, "Ted Lasso"

Actuación sobresaliente de un actor en una película para televisión o miniserie

Murray Bartlett, "The White Lotus"

Oscar Isaac, "Scenes from a Marriage"

Michael Keaton, "Dopesick"

Ewan McGregor, "Halston"

Evan Peters, "Mare of Easttown"

Actuación sobresaliente de una actriz en una película para televisión o miniserie

Jennifer Coolidge, "The White Lotus"

Cynthia Erivo, "Genius: Aretha"

Margaret Qualley, "Maid"

Jean Smart, "Mare of Easttown"

Kate Winslet, "Mare of Easttown"

(Con información de EFE y Los Angeles Time)