Rosalía León denuncia ser víctima de acoso sexual

Notimex -

La cantautora y guitarrista Rosalía León, quien cerrará el año con un concierto en el Foro El Tejedor y luego viajará a Cuba para ofrecer dos recitales, presentará una denuncia formal por acoso sexual en contra de Fidel Cervantes Cardiel, director del Liceo de Paracho Johrengua.

En entrevista con Notimex, la cantante, quien ha destacado por su trabajo en la fusión de sonidos de la guitarra acústica y la eléctrica, explicó que su interés por la laudería, el arte de construir guitarras, la llevó a la escuela que dirige Cervantes, de la que también es maestro.

Con una trayectoria sólida, que incluye dos discos y la preparación de un tercero que grabará en Cuba en enero próximo, en el estudio de Pablo Milanés, la cantante afirma haber sufrido acoso sexual en la institución donde aprende a fabricar guitarras. "No me había atrevido a denunciar porque uno cree que hasta que no te violen, entonces es un caso importante, del que habrá penalización.

"Mientras decimos: 'es que no tengo pruebas y como no llegó a más no denunciamos'. Mucha gente me cuestiona por qué no me defendí. Pero resulta que eso puede ser peor. Estoy buscando la forma, con una abogada, de denunciar. No me quiero quedar así nada más. Sentirme apenada y huir del problema, como si hubiera sido mi culpa".

Aclaró que no permitirá que el asunto quede en la simple difusión del caso, sino que lo llevará a instancias legales. Dijo que no se quedará callada. Cuenta que incluso dejó de subir a sus redes sociales los progresos de las clases. "Me quedé impactada, me espanté y no sabía qué hacer".

Rosalía relató cómo el acoso fue subiendo de tono. "Empieza una quitándose, rechazando, pero luego empezaron los tocamientos. En la clase soy la única mujer, porque parece que eso de hacer guitarras es para hombres, pero tengo un gran interés en ese arte. Resulta que ninguno de mis compañeros me apoyó cuando todos se dieron cuenta de lo que pasaba".

En un intento por justificar su actitud, el maestro Fidel Cervantes, un hombre cercano a los 70 años, indicó la compositora, "dijo que está enamorado de mí, y me toca y se repega. Le he pedido de todas las formas que pare, pero no lo hace. Tengo ya varias semanas sin ir a la escuela, mientras procedo con la denuncia. Dejé ahí dos guitarras, con todo lo que había invertido en material".

Como en muchos casos de acoso, Rosalía afirmó estar "espantada y asqueada, porque, además, mis amigos cercanos no me creen. Es decepcionante, y todavía el día del músico, como si no pasara nada, Cervantes me mandó un mensaje felicitándome. No es justo lo que pasa".