Robert Pattinson califica a 'Crepúsculo' como rara y asquerosa

Por: Redacción Web

Pese a la gran popularidad que tuvo la saga que protagonizó en 2008, el actor Robert Pattinson se sincera y asegura que no logra dejar atrás el desagrado que sentía por 'Crepúsculo'.

"Era asquerosa", dijo el actor en una entrevista 12 años después del estreno de la cinta que protagonizó junto a Kristen Stewart, quien fue su pareja sentimental durante el rodaje y Taylor Lautner.

"Siempre pensé que Crepúsculo era bastante rara, pensaba que era asquerosa, pero un chico no puede competir contra todo el departamento de marketing que no paraba de decir que la película era una odisea romántica y muy bonita. Yo estaba en plan, no, es asquerosa", dijo el actor.

"La primera vez que lo leí (Crepúsculo), parecía un libro que no se suponía que fuera publicado [...] Muchas cosas en Crepúsculo no tienen sentido", explicó en entrevistas pasadas.

Robert Pattinson, después de 'Crepúsculo', participó en varias películas independientes e intentó alejarse un poco de Hollywood.

El año pasado el actor fue elegido para interpretar a Bruce Wayne en 'The Batman' que será estrenada en 2021.