Rihanna será la estrella del medio tiempo del Super Bowl

La cantante Rihanna fue elegida por la NFL para espectáculo del medio tiempo del Super Bowl de 2023

Por: Carolina Maldonado

septiembre, 26, 2022 10:57

Rihanna emocionó a sus fans al confirmar en sus rede sociales que será la estrella del espectáculo del medio tiempo del próximo Super Bowl de la NFL, que se celebrará el 12 de febrero de 2023 en Glendale (Arizona, EUA).

La cantante publicó este domingo en su cuenta de Instagram, donde tiene 135 millones de seguidores, una fotografía sin texto en la que aparecía su mano sosteniendo un balón de futbol americano con el logo oficial de la NFL.

Posteriormente, la liga también confirmó a través de un comunicado que Rihanna será la figura del intermedio del Super Bowl.

La actuación del medio tiempo del Super Bowl es un auténtico acontecimiento mundial que atrae tanta atención como el partido en sí.

Rihanna tomará así el relevo de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, que fueron los elegidos para el Super Bowl de 2022 en el que Los Angeles Rams se proclamaron campeones en su casa (el SoFi Stadium de Los Ángeles) al derrotar a los Cincinnati Bengals.

The Weeknd (2021), Jennifer López y Shakira (2020), Maroon 5 (2019), Justin Timberlake (2018), Lady Gaga (2017), Coldplay (2016), Katy Perry (2015), Bruno Mars (2014) y Beyoncé (2013) completan la lista reciente de actuaciones del Super Bowl.

Además, el de 2023 será el primer show del Super Bowl patrocinado por Apple Music, que ha sustituido a Pepsi como espónsor de este espectáculo.

Considerada como una de las estrellas del pop más importantes del siglo XXI, este Super Bowl apunta a un posible regreso a primera línea en la música de Rihanna, que no saca disco desde "ANTI" (2016) y que, en los últimos años, ha cosechado un gran éxito con su marca de moda y cosmética Fenty. EFE

Rihanna vuelve a los escenarios después de cinco años

La cantante Rihanna ha estado alejada de la música desde el lanzamiento de su último disco ANTI en 2016, para dedicarse de lleno a su marca de maquillaje Fenty Beauty y su compañía de lencería Savage x Fenty las cuales son de las compañías más exitosas no solo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional.

Fue en enero de este año que la cantante originaria de Barbados, compartió con el mundo la noticia de que sería madre por primera vez, todo esto junto a su novio el rapero A$AP Rocky. La cantante y modelo no se avergonzó por ello y al contrario, en cada alfombra roja y sesión de fotos aprovechó para posar muy sensual y mostrar su avanzado vientre de embarazo.

El 13 de Mayo la cantante de "Work" se convirtió en madre de un niño del cual aún no se revela su nombre, pero ante la noticia, los fans de la cantante descartaron cualquier posibilidad de que volviera pronto a los escenarios pues la prioridad es su faceta como madre y como empresaria.

Es por esto de que la noticia que finalmente ella sea la elegida para el show de medio tiempo del Super Bowl deja a el público emocionado pues la estrella tiene muchos éxitos que la preceden como "Don´t Stop The Music", "Umbrella", "Pon de Replay", "Diamonds" "Work" "Wha´s my name?" "Love On The Brain" entre otros.

Esta semana se habría especulado que el show de medio tiempo se le habría ofrecido a Taylor Swift, quién también tiene números éxitos a lo largo de su carrera, pero finalmente la cantante habría rechazado participar; algunas versiones apuntan a que podrían no haber llegado a un acuerdo comercial con la interprete.

Finalmente se tiene a la estrella que se presentará este 12 de febrero de 2023, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona; aunque aún no se ha dado un comunicado oficial, la presencia de un espectáculo y talento como el de Rihanna emociona a cualquiera, quién podrá llenar los zapatos de Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Mary J. Blige, Snoop Dogg y 50 Cent, encargados del show del 2022.

Con información de EFE y elhorizonte.mx)



INFÓRMATE EN 2 MINUTOS