¿Richie O’Farrill fue intervenido? Así acabó su último live

El comediante realizó un live en Instagram, el último antes de abandonar las redes sociales, pero la forma en que terminó causó sorpresa entre los internautas

Por: Luz Camacho

Abril 24, 2023, 17:15

El comediante Ricardo O'Farrill generó controversia en las redes sociales y en el mundo del 'stand-up comedy' al hacer varias acusaciones contra algunos de sus colegas, entre ellos Daniel Sosa, Sofía Niño de Rivera, Mau Nieto y Bryan Andrade, tras un incidente en la boda de este último.



Una de estas acusaciones que realizó durante un livestream en su cuenta de Instagram fue la presunta violencia física y verbal que sufrió Andrea Duarte por parte de su esposo Bryan Andrade, manager y productor del famoso podcast 'La Cotorrisa' y anteriormente fue representante del comediante Franco Escamilla.

O’Farrill la tarde de este lunes volvió a tomar su Instagram para realizar su último live, que sería el último antes de retirarse de las redes sociales.



En un inicio, el comediante, quien según el público tenía un comportamiento errático, llamó a sus seguidores a que dejaran de “crucificar” a Alex Fernández, afirmando que su excompañero de Deportología, al igual que figuras como Eugenio Derbez, cumplen con el concepto de “what you see is what you get”, algo que no terminó de explicar, pues sus amigos comenzaron a llamar a su puerta.

Tras volver a concentrarse en la transmisión, el comediante volvió a nombrar a Mau Nieto y a Daniel Sosa, además del comediante Adrián Marcelo, de quien dijo que seguramente era violentador de mujeres, pero aclarando que sobre esto no tenía pruebas.

Señaló que Instagram baja sus publicaciones con respecto a los casos de acoso y violencia, y cree que tal vez uno de sus colaboradores podría estar borrando los posts referentes al tema.

Ricardo hizo un llamado a los internautas para que se preste más atención a estos casos en la plataforma e invitó a sus seguidores a entrar al Instagram de Andrea y a apoyar las iniciativas #MeToo México y #EstoyContigoAndrea.

Además, el comediante pidió que se deje en paz a sus colegas y que se baje la tendencia de Martha Higareda solo por el poster de su siguiente producción, sugiriendo que se haga mejor tendencia la situación de violencia que vivió Andrea.

O'Farrill también habló que producirá un documental sobre todo tipo de abusos y pidió a las personas que le enviaran sus testimonios.

Por otra parte, Ricardo reiteró su opinión sobre las redes sociales como lugares dedicados al ego y habló de cerrar todas sus cuentas. Incluso, señaló que este livestream sería el que más visitas tendría y todo por el chisme, señaló que aunque él cerraría sus cuentas, eventualmente su equipo las volvería a retomar. También mencionó que dejaría la transmisión en vivo corriendo hasta que llegara al millón o se acabara la pila de su celular.

Causa preocupación último live de Richie O’Farrill

Antes de despedirse, el comediante dejó una canción de Nina Simone mientras abría la puerta, pero en los últimos segundos causó preocupación entre los internautas porque luego de que se escuchara que sus amigos entraban, alguien menciona que tenía que apagar la transmisión, mientras O'Farrill gritaba en repetidas ocasiones '¡déjame!'.

Minutos más tarde, uno de los amigos de Richie, Diego Alfaro, escribió que el comediante iba a estar mejor, pero sin detallar qué es lo que había pasado al final del en vivo.





Durante la transmisión en vivo, varios internautas llegaron a especular que sus amigos, quienes estaban tocando en la puerta, era para apoyarlo y realizar una intervención.