Revelan que salud de Paquita la del Barrio empeoró

Paquita la del Barrio se sometió a un tratamiento para poder cantar en el último concierto en palenque de su carrera artística, informó su representante

Por: Luz Camacho

Marzo 28, 2023, 18:05

El representante de Paquita la del Barrio reveló que la salud de la cantante empeoró luego de que tuvo que tomarse un descanso, pero se prepara para su “último palenque”.

La presentación será en la Feria Internacional del Caballo en Texcoco, el 1 de abril de 2023.

De acuerdo a su representante, Francisco Torres, la intérprete de 'Rata de dos patas' sigue con complicaciones de salud, pero se está sometiendo a un tratamiento para mejorar su estado para volver a los escenarios.



“Doña Paquita se está sometiendo a un tratamiento médico para restablecer su salud, combatir su problema de ciática y así poder regresar a los escenarios”, explicó su manager.

Torres detalló que la cantante veracruzana está sumamente desequilibrada, no duerme bien, y además no comer a sus horas, lo hacía en cantidades muy pequeñas: “Mal comía, no dormía sus horas, de pronto se dormía a las cuatro de la mañana”.

Explicó que la causa de que Martha Elena Martínez Viveros, nombre real de la cantante, dejara de comer como usualmente lo hacía y en las cantidades ideales para su salud, era la presencia de una úlcera.

Según menciona, el tratamiento que le recetó el doctor a la cantante por un mes consiste en tener oxigenación las 24 horas del día, además de un descanso total que le ayude a recuperar salud y sus fuerzas.

Asimismo, la intérprete de 'Tres veces te engañé' está regulando sus horas de sueño a lo habitual, de la misma forma que sus comidas, algo que ella no lo venía haciendo.

Paquita la del Barrio ha estado teniendo problemas para caminar y moverse, lo que la ha orillado a usar una silla de ruedas, incluso en sus conciertos.

“Ha sido muy difícil el saber que le cuesta caminar. Poco a poco hemos ido implementando el perderle el miedo a la silla de ruedas, el llegar al escenario en la silla de ruedas, poco a poco ha perdido el miedo a esto y bueno, lo que nosotros tratamos es de que ella entienda”, dijo el mánager.

El representante considera importante que el público entienda y comprenda las complicaciones que Paquita ha estado teniendo en su saludo. Asimismo, que lo importante es su voz, algo que sigue intacto en ella.

Por último, el representante contó que Paquita la del Barrio mantiene un buen sentido del humor, incluso cuando se rumora que ha muerto, “se ríe, dice ‘entre más me maten, más vida voy a tener. Lo toma por el lado amable, pero sí es algo que a veces nos llega a complicar, incluso con familia o amigos de ella”.

Se espera que para la fecha de su último palenque, la salud de la cantante esté mucho más estabilizada.