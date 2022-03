Revelan fecha de estreno para precuela de 'Game of Thrones'

Foto: HBO Max

HBO Max difundió pósters de la esperada precuela de 'Game of Thrones'

Por: Redacción INFO7

marzo, 30, 2022 15:55

La esperada precuela de "Game of Thrones", "House of the Dragon", se estrenará el 21 de agosto en HBO Max, anunció este miércoles la plataforma en su cuenta de Twitter.

HBO Max difundió diversos pósters con la imagen de los protagonistas y un video que sirve como anticipo para los espectadores en el que una voz revela: "Dioses, reyes, fuego y sangre. (...) Los sueños no nos hicieron reyes, los dragones sí".

"House of the Dragon" tendrá diez capítulos y estará basada en la novela "Fire & Blood", de George R.R.Martin.

Un historia ambientada 200 años antes de que comenzara la guerra por el Trono de Hierro y que se centra en el devenir los Targaryen, antepasados de los Danerys.

La serie original, "Game of Thrones", llegó a su fin hace dos años pero continúa ostentando el récord de ser la producción de ficción con mayor número de premios Emmy, con un total de 59.

