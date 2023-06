Revela la actriz Laura Vignatti que fue golpeada y encerrada

La actriz argentina Laura Vignatti, quien interpretó a Daniela Córcega en la telenovela 'Mi marido tiene familia' (2017), ha revelado en sus redes sociales que fue encerrada y golpeada.



En 2022, grababa la telenovela 'Mi Secreto', pero de un día para otro dejó de aparecer y aunque los televidentes notaron su ausencia, la producción no dio explicaciones al respecto.

Varios meses después de que esto ocurrió, la actriz finalmente explicó a través de sus redes sociales la razón por la que dejó de actuar en la telenovela.

¿Qué le sucedió a Laura Vignatti?

Laura Vignatti, el pasado 8 de marzo, compartió una foto de ella sonriendo y en la descripción reveló que estaba atravesando por un momento difícil, pero no dio más detalles.

'Hoy regreso más fuerte, me gustaría poder decir, pero en realidad no. Hoy me siento débil, como nunca, pero sé que poco a poco estaré mejor... Nunca pensé tener la necesidad de decir esto, y más un día como hoy, pero sí, hoy agradezco estar aquí, VIVA. Y saliendo adelante y superando cualquier obstáculo'.

Las publicaciones posteriores comenzaron a ser parecidas, hasta hace algunos días que rompió el silencio y compartió en sus historias que ya no pudo regresar a grabar la telenovela “Mi secreto” porque una persona la golpeó y la tenía encerrada.

'Esta fue la última foto que me tomé grabando la novela. La cual no pude terminar porque una persona, después de golpearme, me encerró y no me permitió regresar. Así como también me borró 500 fotos de mis redes y casi todos mis contactos de aquí y mi teléfono', reveló.