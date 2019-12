Revela "Gomita" que empresario le rompió la nariz al intentar besarla

Espectáculos - 10/12/2019 11:00 a.m.

Redacción -

Araceli Gómez Ordaz, mejor conocida como Gomita, hizo reveladoras confesiones al periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa "Los Minutos de Gustavo Adolfo Infante" en su canal de YouTube.

La conductora dijo que algunas de las operaciones que se ha realizado en el rostro las tuvo que hacer por haber sido víctima de violencia de género a manos de un empresario.

El periodista preguntó a Gomita cuantas operaciones tenía; enumerando cada una de las intervenciones.

La conductora detalló que tiene tres cirugías de nariz y que la última fue pagada por un empresario que la acosaba sexualmente.

Gomita explicó que todo pasó cuando participaba en una obra de teatro y una persona "muy importante" la intentó besar a la fuerza y al resistirse, terminó dándole un golpe.

Araceli expresó que por esta razón el empresario tuvo que pagar 30 mil pesos para que le volvieran a operar la nariz.

"La tercera un cabrón me da un madrazo y me la vuelven a operar (...) por quererme besar a fuerzas (sic), en el trabajo, en la obra. Si la pagó, se hizo responsable y la pagó. 30 mil pesos le costó. No soy tan cara... ¿Qué querías si te está besando a fuerzas (sic)?".

Es preciso mencionar que la joven no quiso revelar el nombre de esta persona que la acosaba, sin embargo, destacó que el incidente ocurrió cuando participaba en la obra Los Mariscos del Tenorio.