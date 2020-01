Revela Alejandra Guzmán que extraña mucho a Frida Sofía

Por: Redacción Web

La presentadora del programa "Un nuevo día" recordó a "La Guzmán" que hace un par de meses Frida Sofía dijo estar dispuesta a dar el primer paso y poner fin a sus diferencias.

"La reina de corazones" dijo entender lo que le pasa a Frida porque ella vivió algo similar cuando era joven.

"No es fácil ser hija de alguien famoso, yo la entiendo porque mi papá y mi mamá son famosos y no estaban conmigo cuando yo hacía la clase abierta, cuando bailaba ballet, pero si tuve un error no fue con la intención de hacerle daño",dijo la inérprete de "Yo te esperaba".

"Yo se lo pido a Dios diario (la reconciliación) ... por eso es que estoy aquí, con la cara en alto y puedo decirle a la gente todo lo que la amo".

La cantante Alejandra Guzmán se recupera favorablemente luego de someterse a una intervención quirúrgica el pasado 4 de enero, fue intervenida para extraerle polímero, el cual le fue inyectado en los glúteos en 2009 por la supuesta especialista Valentina de Albornoz.