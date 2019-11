Rapero confiesa que lleva a su hija al ginecólogo para revisar su virginidad

Espectáculos - 07/11/2019 07:27 a.m.

Redacción -

El rapero Clifford Joseph Harris Jr. (39 años), más conocido como T.I., ha dejado estupefactos a todos después de revelar que acompaña a su hija, Deyjah Harris (18 años), cada año al ginecólogo para cerciorarse de que sigue siendo virgen.

En una entrevista con Nazanin Mandi y Nadia Moham del programa "Ladies Like Us" (señoritas como nosotras), el rapero habló acerca de su estilo de crianza con sus hijos.

Al ser preguntado por si había hablado de sexo con su hija, el cantante no dudó en contestar.

"No solo he tenido ya la conversación con ella, tenemos viajes anuales con el ginecólogo para checar su himen. Sí, yo voy con ella", dijo Clifford Joseph Harris Jr., mientras las anfitrionas se reían.

Harris después agregó que la primera vez que hizo eso fue tras la fiesta de cumpleaños número 16 de Deyjah. El también actor narró que en la puerta de su cuarto puso una nota adhesiva en la que decía: "Ginecólogo. Mañana. 09:30".

"Así que nos sentamos y el doctor entró y comenzó a hablar, y el doctor mantuvo un nivel de profesionalismo muy alto, y me dijo algo como ´Para poder compartir esa información tengo que tener algo, ¿Sabe?- Y le dije a Deyjah ´ quieren que firmes esto para que podamos compartir información. ¿Hay algo que quieres que no sepa?´ Y le dije al doctor que no había ningún problema", narró Harris.

T.I. también compartió que él fue informado de que el himen se puede romper de distintas maneras aparte de la penetración durante el acto sexual. "Llegaron y me explicaron: ´Bueno sólo quería que supiera que hay otras formas además de sexo de que el himen se rompa, como montar una bicicleta, con atletismo, montando caballo y otras formas diferentes de actividad física´, me dijo el doctor", relató.

"Yo le dije ´mire doc, ella no monta caballos, no monta bicicletas y no juega ningún deporte. Sólo cheque el himen por favor y deme los resultados de forma expeditivamente´", contó.

También, durante la entrevista, el rapero reveló información privada de su hija para las anfitrionas del programa y sus seguidores. "Puedo decir que, desde su cumpleaños número 18, su himen sigue intacto", agregó.