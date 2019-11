Rapera Lizzo lidera nominaciones al Grammy; aquí la lista completa

Notimex -

La rapera estadounidense Lizzo se convirtió en la máxima favorita de la 62 entrega de los Premios Grammy, que se llevará a cabo el 26 de enero próximo en Los Ángeles, California, al ser nominada en ocho categorías.

La artista compite en los apartados de Grabación del Año (Truth hurts), Álbum del Año (Cuz I love you), Canción del Año (Truth hurts), Mejor Nuevo Artista, Mejor Interpretación de Pop (Truth hurts).

Así como en Mejor Interpretación de R&B (Exactly how I feel feat. Gucci Mane), Mejor Interpretación de R&B Tradicional (Jerome), Mejor Álbum de Música Urbana Contemporánea (Cuz I love you) y Mejor Productor del Año, No Clásica (Juice).

Alicia Keys y Bebe Rexha dieron a conocer que Billie Eilish y Lil Nas X están nominadas en seis categorías a los galardones de la Academia de la Grabación de Estados Unidos, seguidas de Ariana Grande, con cinco menciones.

La edición 62 de los Premios Grammy se llevará a cabo el 26 de enero de 2020 en el Staples Center de Los Ángeles y contará con Alicia Keys como anfitriona por segundo año consecutivo.

Billie Eilish está presente en el rubro de Grabación del Año (Bad guy), Álbum del Año (When we all fall asleep. Where do we go?), Canción del Año (Bad guy), Mejor Nuevo Artista y Mejor Interpretación de Pop (Bad guy) y Mejor Álbum de Pop Vocal (When we all fall asleep, Where do we go?).

En tanto que el rapero Lil Nas X compite en los apartados de Grabación del Año (Old town road), Álbum del Año (7), Mejor Nuevo Artista, Mejor Interpretación de Pop de Dúo/Grupo (Old town road), Mejor Colaboración de Rap/Cantada (Panini) y Mejor Video Musical (Old town road).

A su vez Ariana Grande, quien enfrenta problemas de salud, fue nominada en Grabación del Año (7 Rings), Álbum del Año (Thank u, next), Mejor Interpretación de Pop (7 Rings), Mejor Interpretación de Pop de Dúo/Grupo (Boyfriend) y Mejor Álbum de Pop Vocal (Tank u, next).

Sólo la música lanzada entre el 1 de octubre de 2018 y el 31 de agosto de 2019 es elegible para ser postulada a los Grammy; durante la gala se entregarán las ocho categorías principales, de un total de 85, que se dan fuera del aire.

Lista de nominaciones principales a la 62 entrega de los Premios Grammy:

Álbum del Año

Bon Iver – i,i

Lana Del Rey – Norman F*cking Rockwell

Billie Eilish – When we all fall asleep. Where do we go?

Ariana Grande – Thank u, next

H.E.R – I used to know her

Lil Nas X – 7

Lizzo – Cuz I love you

Vampire Weekend – Father of the bride

Grabación del Año:

Bon Iver – Hey, Ma

Billie Eilish – Bad guy

Ariana Grande – 7 rings

H.E.R. – Hard place

Khalid – Talk

Lil Nas X – Old town road

Lizzo – Truth hurts

Post Malone feat. Swae Lee – Sunflower

Canción del Año:

Lady Gaga – Always remember us this way

Billie Eilish – Bad guy

Brandi Carlie – Bring my flowers now

H.E.R. – Hard place

Taylor Swift – Lover

Lana Del Rey – Norman f*cking rockwell

Lewis Capaldi – Someone you loved

Lizzo – Truth hurts

Mejor Artista Nuevo:

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bangas

Yola

Mejor Performance Pop Solista:

Beyoncé – Spirit

Billie Eilish – Bad guy

Ariana Grande – 7 rings

Lizzo – Truth hurts

Taylor Swift – You need to calm down

Mejor Performance Pop Dúo/Grupo:

Ariana Grande & The Social House – Boyfriend

The Jonas Brothers – Sucker

Lil Nas X – Old town road [ft. Billy Ray Cyrus]

Post Malone – Sunflower [ft. Swae Lee]

Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita

Mejor Álbum Vocal Pop:

Beyoncé – The lion king: The gift

Billie Eilish – When we all fall asleep. Where do we go?

Ariana Grande – Thank u, next

Ed Sheeran – No.6 Collaborations Project

Taylor Swift – Lover

Mejor Performance Rock:

Bones UK – Pretty Waste

Gary Clark Jr. – This land

Brittany Howard – History repeats

Karen O & Danger Mouse – Woman

Rival Sons – Too bad

Mejor Canción Rock:

Tool – Fear inoculum

The 1975 – Give yourself a try

Vampire Weekend – Harmony hall

Brittany Howard – History repeats

Gary Clark Jr. – This land

Mejor Álbum Rock:

Bring Me the Horizon – Amo

Cage the Elephant – Social cues

The Cranberries – In the end

I Prevail – Trauma

Rival Sons – Feral Roots

Mejor Álbum Música Alternativa:

Big Thief – U.F.O.F.

James Blake – Assume Form

Bon Iver – i,i

Vampire Weekend – Father of the bride

Thom Yorke – Anima

Mejor Performance Metal:

Candlemass – Astorolus – The Great Octopus [ft. Tony Iommi] Death Angel – Humanicide

I Prevail – Bow down

Killswitch Engage – Unleashed

Tool – 7empest

Mejor Performance R&B:

Daniel Caesar feat. Brandy – Love Again

H.E.R. feat. Bryson Tiller – Couldn´t been her

Lizzo feat. Gucci Mane – Exactly how I feel

Lucky Daye – Roll some mo

Anderson .Paak feat. André 3000 – Come home

Mejor Álbum Rap:

Cole feat. Dreamville – Revenge of the dreamers III

Meek Mill – Championships

Tyler the Creator – IGOR

21 Savage – I am > I was

YBN Cordae – The lost boy