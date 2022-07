Racismo en ´Plaza Sésamo´: estos videos podrían probarlo

Videos compartidos por padres de familia revelarían el comportamiento racista por parte de los empleados de 'Plaza Sésamo'

Por: Luz Camacho

julio, 20, 2022 09:11

Comentarios

Plaza Sésamo se ha visto envuelta en la polémica por acusaciones de racismo, luego de que se hiciera viral un video donde uno de sus personajes se negara a saludar a dos niñas afroamericanas.

A través de su cuenta de Instagram la madre de las niñas compartió molesta la evidencia de que el empleado que interpreta al personaje de Rosita, muppet turquesa y bilingüe oriunda de México, saluda y choca la mano con otros visitantes, incluso saluda a la distancia a otros que están más retirados, pero al momento de estar frente a las menores, la botarga hace un movimiento negativo con la mano y la cabeza para después continuar caminando. Las niñas voltean decepcionadas y confundidas hacia la cámara.

El video, que ha sido reproducido más de 739,000 veces, generó furor en Internet. El actor Wendell Pierce relacionó el incidente con una experiencia de su propia infancia y lo llamó "violento" y "cicatrizante". Mientras que la cantante Kelly Rowland dijo en su historia de Instagram que ver el video la enojó mucho.

Plaza Sésamo se disculpa

Plaza Sésamo, de Filadelfia, se disculpó después de que la madre de familia denunciara que la persona que da vida al personaje de Rosita ignoró intencionalmente a sus hijas.

A través de un comunicado en Instagram, el parque señaló que los disfraces "a veces dificultan la visualización en los niveles más bajos" y que a veces "los artistas pierden las solicitudes de abrazos de los invitados". La empresa dijo que el gesto de "no" con la mano del artista no estaba dirigido específicamente a las niñas, sino en "respuesta a múltiples solicitudes de alguien en la multitud que le pidió a Rosita que sostuviera a su hijo para una foto que no está permitida".

También aseguró que "nuestra marca, nuestro parque y nuestros empleados defienden la inclusión y la igualdad en todas sus formas. De eso se trata Plaza Sésamo y no toleramos ningún comportamiento en nuestros parques que sea contrario a ese compromiso".

Pero como la familia rechazó la disculpa y Sesame Workshop, la organización sin fines de lucro detrás de "Plaza Sésamo", calificó la experiencia por la que pasaron los niños como "inaceptable", el parque emitió el martes una disculpa más directa a The Washington Post.

Agregó que Plaza Sésamo, de Filadelfia, "llevaría a cabo capacitaciones para nuestros empleados para que comprendan, reconozcan y brinden una mejor experiencia inclusiva, equitativa y entretenida a nuestros visitantes".

Empleados de Plaza Sésamo han discriminado a otros niños afroamericanos

El abogado B´Ivory LaMarr dijo a The Washington Post que la familia a la que representa está considerando sus opciones, incluida una posible demanda, ya que otros videos supuestamente muestran al artista en cuestión negándose a relacionarse con niños afroamericanos en el parque.

Los videos mencionados por el abogado fueron compartidos por la cuenta @frobabies, en todos ellos se ve el mismo patrón, el personaje saludando y abraza a muy alegre a los pequeños, pero cuando está de frente con los niños afroamericanos los ignora por completo.