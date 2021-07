Quieren a Kuno Becker para interpretar a Cepillín en serie

"Hay planes de serie, hay planes de museo, lo que pasa es que no es todo tan fácil, ni tan rápido, se necesita dinero e inversionistas, entonces por lo pronto como teníamos un años dos meses de no trabajar, lo primero que dijimos fue ´vamos a trabajar´, y gracias a Dios nos empezaron a hablar los empresarios de toda la República Mexicana y no hemos parado", detalló "Cepi".

En cuanto a la bioserie el también animador infantil tiene muy claro quién podría ser la mejor