¿Quién es el racista de la familia real que habló sobre el bebé de Meghan y Enrique?

La identidad de la persona de la familia real que hizo comentarios sobre el tono de piel de Archie, hijo del príncipe Enrique y su esposa Meghan, es secreta hasta ahora, pero revelarla podría derribar a la Monarquía, asegura el diario británico Mirror

GRAN BRETAÑA.- Fuertes revelaciones han realizado la duquesa de Sussex, Meghan Markle, y el príncipe Enrique en su entrevista a Oprah Winfrey.

Pero una de las dos mayores declaraciones que realizaron fue la denuncia de racismo dentro de la familia real británica, donde incluso uno de sus miembros cuestionó el color de piel que tendría su primer hijo Archie .

Durante la entrevista, Meghan precisó que esos presuntos comentarios racistas se pronunciaron en "conversaciones que la familia tuvo" con Enrique, pero se negó a identificar a quienes los articularon, al afirmar que "eso sería muy dañino para ellos".

Por su parte, el príncipe Enrique confirmó que la conversación giró en torno a "qué aspecto iban a tener los hijos" que tuviera con Meghan, que es mestiza y con raíces afroamericanas, pero también se negó a dar más detalles al respecto.

"Es una conversación de la que nunca voy a hablar", afirmó Enrique, quien agregó que fue "chocante".

Expertos aseguran que la identidad de ese miembro es secreta por ahora, pero en caso de que sea revelada sería la bomba que podría acabar con la monarquía británica.

Esta persona no pudo ver la ventaja que un príncipe birracial podría llevar a una monarquía moderna que se esfuerza por parecer relevante en el siglo XXI. Quien haya realizado esos cuestionamientos raciales usó eso contra la pareja, pero sin pensar que ellos podrían reaccionar. Tal como lo menciona el portal británico The Mirror, "resulta una sorpresa que alguien cercano a Harry y Meghan hubiera pensado que a ellos no les importaría que los trataran así. Quien lo hizo es bastante estúpido y se siente más poderoso que ellos".

El tabliode no cree que la persona que hizo tales preguntas se trate de un simple lacayo del palacio de Buckingham, pues fueron repetidas las veces que se hizo la pregunta, durante las discusiones sobre los derechos futuros de Archie a la seguridad y los títulos que recibiría por ser el primogénito del hermano del futuro rey.

Ningún miembro del personal de Royal le pediría nada a un sénior de la realeza sin ser invitado a opinar, a menos que alguien más arriba de la cadena alimentaria se lo ordene, exponen los expertos en el tema.

Revelar la identidad de quién primero hizo la pregunta, según Meghan, sería "muy perjudicial para ellos". Y hay pocos miembros de la realeza a los que podría dañar ese tipo de declaraciones.

Debido a su historial de declaraciones racistas y comentarios fuera de tono, el candidato más apto sería el príncipe Felipe. Pero fue descartado de inmediato, luego de que Oprah asegurara que Harry le dijo que no fue la reina ni el príncipe Felipe quienes hicieron las preguntas y las "preocupaciones" sobre la piel del bebé.

Otro candidato es el príncipe Andrew pero ya que encuentra involucrado en una investigación del FBI por el tráfico sexual de niños por su amistad con el fallecido Jeffrey Epstein, los expertos no lo creen tan tonto para involucrarse en otro escándalo al hacer un comentario de tal índole.

Quien también es descartada es la princesa Ana, pues trabaja en Save the Children, y porque es uno de los miembros de la realeza real más ecuánimes. Por lo que los expertos no creen que haya sido tan brusca para hacer la misma pregunta repetidas veces.

Además ninguno de ellos habría estado involucrado en una discusión sobre títulos y protección policial. Eso es manejado por un puñado de miembros de la realeza y personal de alto nivel, los más cercanos al trono.

Así que se sospecha de un alto miembro, uno muy cercano a la corona, "alguien más poderoso que Harry y más cercano a la corona que él. Alguien preocupado por limitar el número de personas que reciben protección policial y los costos futuros y el tamaño de la Familia Real. Alguien que siente que su propia posición podría verse debilitada, de alguna manera, por un príncipe que se ve un poco moreno", cree The Mirror.

Los únicos sospechosos, por lo tanto, son el hermano de Harry, William, su padre, el príncipe Carlos y sus esposas, Kate o Camilla. Sin embargo Camilla no tiene hijos reales para defender la posición. Además de que ni ella ni Kate tienen fama de explotar su poder, por lo que la lista se reduce a William y Charles.

Ambos fueron criados para ser reyes. Ambos saben que eso significa que todos los demás, incluida la familia, en algún momento serán sus súbditos. Su estatus existe solo si quienes los rodean, especialmente sus esposas e hijos, tienen prioridad sobre otros parientes.

En la entrevista, Harry dijo que su padre dejó de atender sus llamadas y cortó su financiación desde el año pasado. Mientras que de Guillermo, comentó, había sido acogedor, pero ahora había "espacio" entre ellos.

"Un heredero al trono tan encerrado, desconsiderado y desagradable como para preguntar, repetidamente, por qué alguien debería honrar o proteger a un bebé moreno no podía ser Jefe de la Commonwealth. No podía ser rey en absoluto, por mucho tiempo, de una población diversa con puntos de vista más modernos que los suyos", expresó el medio británico.

Y sin importar que Meghan se haya portado prepotente con su personal, la simpatía del pueblo siempre estará del lado de un bebé que no ha hecho nada malo.