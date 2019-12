Quentin Tarantino confirmó ´Kill Bill 3´

ADN 40 -

Durante el programa Andy Cohen Live, el cineasta Quentin Tarantino confirmó que está planeando la tercera parte de ´Kill Bill´.

Detalló que la cinta podría tardar en salir al menos tres años. "Pero definitivamente está sobre la mesa", reveló.

"Anoche cené con Uma Thurman, estábamos en un restaurante japonés. Ella se reía de mí y yo me reía de ella. Fue una noche encantadora. Bueno, tengo una idea de lo que haría. Eso fue todo, conquistar ese concepto, exactamente lo que le sucedió a La Novia desde entonces y qué quiero hacer. Porque no quiero simplemente aparecer con otra aventura, no se lo merece. La novia ha luchado mucho y duro. Ahora tengo una idea que podría ser interesante, aunque no la haría de momento".

En las dos entregas anteriores, Thurman interpreto a ´La Novia´, una mujer que se despierta de un coma con la misión de destruir a los asesinos que la traicionaron.

La actriz recibió varias nominaciones al Globo de Oro por sus actuaciones en ambas entregas.