¿Qué viene para Bella Ramsey luego de The Last Of Us?

Bella se robó el corazón de todos siendo Ellie, por lo que no sorprende que su agenda comience a llenarse y ya se prepara para la película Monstrous Beauty.

Por: Jessica Guerra

Abril 06, 2023, 20:32

Los reflectores resaltaron el talento de Bella Ramsey luego de su aparición en Juego de Tronos y más recientemente en la exitosa serie de The Last Of Us, cuya primer temporada tuvo su cierre el mes pasado.

En esta última, Bella se robó el corazón de todos con su papel como Ellie, por lo que no sorprende que su agenda comience a llenarse.

Por eso la actriz ya ha confirmado el nuevo proyecto en el que está involucrada.

Se trata de la película Monstrous Beauty, un drama de época donde Ramsey será la protagonista. Cabe señalar que su rodaje no interferirá con los nuevos episodios de la serie de HBO Max.





La trama del filme se ambienta en la Inglaterra del siglo XVII en la corte del rey Carlos II. En este nuevo escenario Ramsey encarna a la protagonista Barbara Field, una aspirante a dramaturga con una rara condición que hace que esté completamente cubierta de cabello. Esta historia lleva a los personajes a reflexionar sobre el verdadero valor del aspecto físico y sobre el nivel intelectual de las personas.

En este proyecto participará Fiona Shaw, quien interpretó a Petunia Dursley a lo largo de la saga de Harry Potter.





El reparto de Monstrous Beauty también contará con los actores Ruth Negga (Loving, Ad Astra, Claroscuro) y Dominic West (Downton Abbey: Una nueva era, Tomb Raider, A la caza del amor).

Respecto al regreso de Ramsey en The Last Of Us, la grabación de sus episodios no dará comienzo hasta por lo menos finales de 2023 o principios de 2024.

Con información de elhorizonte.mx