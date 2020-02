¿Qué pasó con Adrián Cué tras abandonar "Enamorándonos"?

Adrián Cué sorprendió al anunciar su salida del programa Enamorándonos por cuestiones de salud y este fin de semana reapareció para hablar del tema

Notimex -

El presentador mexicano Adrián Cué anunció entre lágrimas que abandonará temporalmente la conducción del programa de televisión Enamorándonos, por problemas de salud.

Durante la transmisión en vivo del programa, el conductor confesó que hace aproximadamente 15 años se sometió a un procedimiento quirúrgico que resultó "un completo desastre".

"El médico que me operó, utilizó un relleno para corregir el problema, un polímero, con los años descubrieron que se va incrustando en el tejido y genera necrosis en la piel", declaró Cué.

Asimismo, Adrián contó que ya le realizaron otra cirugía para poder corregir el problema, sin embargo, su anatomía rechazó los injertos de cartílago y presenta contaminación.

"Al parecer mi cuerpo está haciendo reacción y en las últimas semanas expulsé dos de los injertos, hay una bacteria que está contaminando todo lo que está adentro", dijo el actor entre lágrimas.

EN VIVO. Nuestro querido Adrián Cué se encuentra en un momento difícil. ¡Pero, todo estará bien!



?? Transmisión EN VIVO y GRATIS por Azteca Uno. —> https://t.co/5C5IVYqgkJ pic.twitter.com/dxZdJdKK4D — EnamorandonosTV (@EnamorandonosTV) February 22, 2020

La coconductora, Carmen Muñoz dedicó unas palabras al presentador: "Tu angustia, como el profesional que eres, te ha hecho que no descanses y no te atiendas. Es momento de que pienses en tu salud, si no tenemos salud, no podemos estar al cien y el público entenderá", expresó.

Posteriormente, Adrián explicó el proceso al que tendrá que someterse para su recuperación: "Primero tenemos que detener a la bacteria que está atacando los injertos y hasta que eso no se detenga, no sabremos qué tan dañado está el implante", contó.

"Me he estado haciendo algunos análisis, porque todo el tiempo tengo una secreción en la nariz y con los resultados sabremos exactamente cuál es la bacteria que está atacando los injertos, para poder tratarme" añadió.

Carmen, con quien ha compartido la conducción de Enamorándonos durante cuatro años, dijo sentirse orgullosa de la fortaleza y compromiso que ha mostrado tras las complicaciones.

"Él ha pasado por este momento tan complicado, se ha sentido mal, pero siempre ha dado una buena cara a su público, ha estado aquí al pie del cañón porque sabe que tiene un compromiso", declaró la conductora.

"La productora y yo le estuvimos insistiendo que no viniera al programa, porque sabíamos que no estaba bien de salud, pero él dice ´si puedo ir´. Queremos decirte que estamos contigo, te queremos, todo va a estar bien", agregó la presentadora.

Adrián aconsejó a la gente, que tengan precaución al someterse a cirugías estéticas: "Tengan mucho cuidado, hace veinte años yo no tenía ni la menor idea que eso podría dejarme literalmente sin nariz", concluyó.

Tras el revuelo causado por su decisión, este fin de semana Adrián compartió en redes sociales algunos detalles dentro de su proceso.

En Instagram stories Cué compartió algunos clips tomados desde la clínica a la que acudió para tratarse.

"Primero, agradecerles... me siento contento con el cariño de la gente. Quería contarles que ya estoy en la clínica hoy", señaló en los videos, en los que además dijo que estará "en observación un tiempo, a ver cómo reacciona el medicamento".

"Afortunadamente hoy amanecí mejor que ayer", comentó en otro de los clips.

Lo que Adrián expresó en varias ocasiones fue su agradecimiento por todas las muestras de cariño que recibió por parte de sus seguidores.

"Esperemos que todo salga bien", añadió en los clips, en donde se le pudo ver tranquilo mientras le era suministrado el medicamento vía intravenosa.