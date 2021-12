Productora 'confirma' spider-verse en Spiderman: No Way Home

La productora de Marvel Studios, Victoria Alonso, compartió un poster deja 'más que claro' de que Andrew Garfield y Tobey Maguire volverán como Spiderman

Por: Luz Camacho

diciembre, 14, 2021 15:55

Faltan pocas horas para el esperado estreno de Spider-Man: No Way Home en las salas de cine de todo el mundo, y una de las grandes expectativas que los fans tienes en la aparición de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, los tres actores que han encarnado al 'Hombre Araña'.

Y esta expectativa ya casi es una realidad, debido a que una ejecutiva de Marvel Studios y productora ejecutiva de la película realizó una publicación que estaría confirmando el Spider-Verse.

Así 'confirma' productora de Marvel el en Spider-Verse

La argentina Victoria Alonso, quien es Presidenta de Producción Física y Postproducción, Efectos Visuales y Producción de Animación de Marvel Studios así como productora ejecutiva de la película en cuestión, reveló en su cuenta de Instagram un poster en donde da a entender que sí aparecerán los tres Spiderman, además de que estaría adelantado quién sería el sexto Siniestro de la cinta.

En este fan art, Tom Holland aparece como imagen central, con la mitad del rostro descubierto, y sorprendentemente a sus espaldas aparecen dos siluetas que evidentemente son de Tobey Maguire (izquierda) y Andrew Garfield (derecha).

Sumado a eso, en medio de Tom se pueden ver a los Siniestros confirmados: Octopus, Electro, Arenero, Duende Verde y Lagarto, pero hasta la izquierda aparece un remolino color verde, que sería una referencia a Mysterio.

¿Cuándo se estrena Spider-Man No way home?

El estreno en Estados Unidos será el 17 de diciembre, sin embargo, en Latinoamérica será el 15 de diciembre con funciones en cines desde la mañana. Cabe recordar que no habrá funciones de medianoche.

Cabe mencionar que la película de Spider-Man: No Way Home tendrá una duración de 2 horas con 28 minutos.

Ahora recuerda, si no quieres ser víctima de los spoilers, evita entrar a las redes sociales tras el estreno de Spider-Man: No Way Home hasta que vayas a verla, porque a pesar que que hay una campaña donde piden a los que asistan no revelar nada, sabemos que hay personas que harán caso omiso a esta petición.