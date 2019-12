Presentarán "Ya no estoy aquí" en el Aula Magna de la UANL

Por: Redacción





Por primera vez se proyectará en Monterrey la película "Ya no estoy aquí" de Fernando Frías de la Parra.

La cinta, que se ha llevado premios en el Festival Internacional de Cinema Tarragona (REC), El Cairo y en la ciudad de Morelia, podrá ser vista de manera gratuita el próximo 18 de diciembre a las 18:30 horas en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

"Ya no estoy aquí" cuenta la historia de Ulises, un joven originario de Monterrey y quien el líder de la pandilla Los Terkos, que vive en los asentamientos de los alrededores de la ciudad, que por estar en el lugar y hora equivocada, se ve forzado a emigrar y llega a Queens, Nueva York por las amenazas de una banda de narcos.

La película busca develar las formas cómo se ensambla un rompecabezas uniendo diferentes situaciones que se sirven de la historia de Ulises y de los significados sociales que lo atraviesan, como son; la contracultura, representación, juventud, violencia y la falta de oportunidades y movilidad social.

En busca de posibles caminos y salidas

—Yo quería ver qué hay más allá de lo estridente, de la superficialidad, de este look de los chicos que son pandilleros, compartió Frías, quien, ya había tomado un par de fotografías muy centradas en el físico de estos jóvenes y su porte pero, señaló, "sin saber a qué obedecen, a qué están respondiendo".

También, recordó que esta exploración del tema surgió a raíz de su estancia en Reynosa, ahí Frías trabajó de cerca con adolescentes y ellos, en las conversaciones que tenía, le confesaron que, al llegar a su edad estarían muertos, "porque preferían vivir un año en la opulencia que en la 'jodidencia'".

—Eso me pareció muy fuerte, esa normalización de las actividades delictivas, pero al mismo tiempo, la gente alrededor mío no tendría que juzgar y quizá podríamos comprender que cuando no hay salida los chavos verán eso como una vía de desarrollo, igual que cuando la familia o la sociedad te queda a deber, la pandilla es una forma de nutrir necesidades fundamentales del individuo como la pertenencia, señalo Farías contextualizando las pautas culturales y sociales que orientaron su reflexión.

En este sentido, confesó que él buscó contar una historia desde el cine mexicano "no hecho para los ojos morbosos de Europa", que celebran esta sobre explotación de la violencia las formas de "mirar a Latinoamérica, en particular en el cine o literatura, esperando a que nos sublimemos en esta sordidez y contemplación, y esta forma que a mi modo de ver, explota".

Por esto, sostuvo, el cine más que contar historias ofrece formas de ver y de humanizar un poco ciertas cosas que están explotadas o muy cubiertas de prejuicios en ambos lados del espectro, "desde el cineasta reconocido que hace unas escenas difíciles que no dejan de ser reales, pero que me provocan cuestionarme ¿cuál es la intención en ese discurso?"

Ya no estoy aquí, una cinta en donde la cumbia colombiana acompaña el lugar protagónico de Ulises. La esencia de la película es la analogía entre esta música —que rebajan para que una canción que dura cinco minutos sea de 10 minutos—, y la falta de oportunidades de la juventud; como no queriendo que se acaben los años de juventud". En tanto, Fernando Frías de la Parra, ya trabaja en dos nuevos proyectos de diferentes matices a esta última galardonada.