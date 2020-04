Preocupa Paty Navidad a familiares, buscarían atención psiquiátrica

Una presunta fuente allegada a la familia de Paty Navidad afirma que la actriz está obsesionada con las teorías de conspiración y cree tener poderes psíquicos

Por: Redacción Web

En los últimos meses, la actriz Paty Navidad ha sido objeto de polémica debido a sus erráticas declaraciones en torno al coronavirus Covid-19 y sobre los feminicidios, pues afirma que ambos son un invento de las grandes esferas del poder y tienen como propósito controlar a las masas.

La familia se ha preocupado por su salud mental

Por tal motivo, sumado a que está sumida en una profunda depresión debido a que no ha conseguido trabajo, su familia ha considerado llevarla a ser atendida en una clínica psiquiátrica.

Lo anterior fue publicado por la revista TV notas y de acuerdo con su artículo, la noticia fue confirmada por una persona cercana a la familia de Patricia Navidad.

"Se la pasa viendo videos y leyendo libros sobre conspiraciones políticas, ovnis y fuerzas del mal", afirmó la entrevistada, quien asegura que la actriz está muy obsesionada con esos temas.

El origen de la obsesión de Paty Navidad con las conspiraciones

Por más disparatado que suene, la fuente entrevistada por la ya citada revista afirmó que Paty piensa que a partir de un tumor en el cerebro que sufrió durante el año 2012, la celebre actriz es "se le abrió un tercer ojo" y con él dice conectarse con el universo.

Asimismo, afirman que actualmente se siente paranoica y sospecha que la espían para después examinarla.

No le importa lo que opinen los demás

En uno de sus más recientes tuits la sinaloense afirmó que no le importa que la critiquen en sus redes sociales, debido a que no busca su aprobación, por lo que no piensa cambiar 'su manera de ser'.

El AMOR está llamando a cubrir el universo ... Somos antenas cósmicas recibiendo su energía desde la fuente eterna del amor universal. ?????? pic.twitter.com/GaUBh2iIIo — ???????????????? ?????????????? ???? (@ANPNL05) July 26, 2019

Los erráticos comentarios que ha hecho en redes sociales

El miedo enferma, nos desconecta de la luz de nuestro ser interior, oscurece la mente y nos deja ciegos, estamos perdiendo todo menos el miedo y lo que queremos está del otro lado del miedo, si no lo enfrentamos no desaparecerá y habremos perdido la batalla mental y espiritual.?? — ???????????????? ?????????????? ???? (@ANPNL05) April 9, 2020

Coronavirus: la estrategia de China para impulsar un nuevo orden mundial. China ha utilizado el coronavirus estratégicamente como un Caballo de Troya para impulsar su agenda de dominación económica, cultural y posicionarse en organismos internacionales. https://t.co/LNyWJR1ytr — ???????????????? ?????????????? ???? (@ANPNL05) April 8, 2020