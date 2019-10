Precuela de ‘Game Of Thrones’ llegará bajo el nombre de ‘House of the Dragon’

Espectáculos - 30/10/2019 10:13 a.m.

La nueva precuela de la serie Game Of Thrones llegará bajo el nombre de House of the Dragon, la cual estará basada en la novela Fire & Blood, del autor George R. R. Martin, quien en septiembre pasado anunció que se encontraba en la planeación de cinco nuevos proyectos para una plataforma de streaming.

A través de la cuenta oficial de Twitter de Game Of Thrones, cuyo capítulo final fue trasmitido el 19 de mayo de 2019, se compartió que la nueva producción será cocreada por George R. R. Martin en asociación con Ryan Condal, quienes en conjunto dirigirán el piloto de la historia, así como el resto de los episodios, mientras que Miguel Sapochnik se encargará del trabajo de showrunner (producción ejecutiva).

Hace unos meses, el portal Deadline anunció que la precuela basada en el libro Fire & Blood citará su historia 300 años antes de que “La Casa Targaryen” fuera gobernante de los siete reinos. Al respecto de la nueva producción, en mayo pasado George R. R. Martin expresó en su blog oficial George Martin NOT a Blog, que todos sus seguidores deberían tener una copia del libro.

En el mismo blog, el escritor expresó que se encontraba trabajando en nuevas producciones para la plataforma HBO: “¿Sobre qué son? No puedo decir. Pero tal vez algunos de ustedes deberían tener una copia de Fire & Blood y presentar sus propias teorías”, detalló el escritor en una publicación titulada Stuff and nonsense (Cosas y tonterías).

Recientemente, se anunció que una de las precuelas de Game Of Thrones, la cual sería protagonizada por Naomi Watts fue cancelada, luego de que según medios como The Hollywood Reporter y Deadline, reportaron que el piloto no convenció al canal, razón por la que solicitaron algunos cambios en las ediciones antes de finalmente, desechar todo.