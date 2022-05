¿Por qué los fans de Star Wars celebran el 4 de mayo?

Desde hace unos años, los fans de Guerra de las Galaxias han celebrado el 4 de mayo pero ¿Por qué?

Por: Edson López

mayo, 04, 2022 18:03

Star Wars es un fenómeno mundial que prácticamente desde su estreno en 1977 ha cautivado a los fans de la ciencia ficción.

La saga que a la fecha cuenta con 9 películas principales, 2 Spin-Off, y un extenso catálogo de series animadas y live action, videojuegos, cómics y juguetes, se han implantado tanto en la cultura popular que desde que vio la luz en la década de los 70´s todos han soñado con blandir un sable láser como un maestro Jedi o disparar un blaster como un soldado imperial.

El origen de esta celebración parte el dia que Margaret Thatcher fue elegida como primera ministra en Inglaterra en 1979, justamente un 4 de Mayo.

Ese mismo día, el London Evening News publicó un mensaje de felicitación por parte de varios políticos ingleses con la oración "May the 4th Be With You, Maggie", la cual hace referencia a la popular frase de los Jedi, "May the Force be with you", que en español se traduce como "que la fuerza te acompañe".

En 2011, en la Toronto Underground Cinema se organizó una conmemoración de la saga haciendo una maratón de las películas que hasta ese momento se habían estrenado.

Día de Star Wars

El éxito de esta celebración resonó en todo el planeta y desde entonces, en todo el globo se festeja el 4 de mayo de manera oficial "El dia de la fuerza" o "El día de Star Wars" gracias a los fanáticos de la saga de George Lucas.

Esta misma fecha la utiliza Lucas Film para hacer sus anuncios importantes sobre futuros proyectos de la franquicia.

Ahora que la yo sabes; que la fuerza te acompañe.

