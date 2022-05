¿Por qué Kate Moss es testigo estrella de Johnny Depp?

Luego de que Amber Heard nombrara accidentalmente a Kate Moss, los abogados de Johnny Depp habían llamado a la ex modelo a declarar como testigo

Por: Luz Camacho

mayo, 24, 2022 16:31

Kate Moss intervendrá como testigo en el juicio que enfrenta al actor Johnny Depp con su exmujer, la también actriz Amber Heard, después de que esta mencionara a la exmodelo ante el jurado popular.

Según la cadena de noticias CNN, Moss intervendrá el miércoles en el juzgado de Fairfax (Virginia, EUA), donde acudirá por petición de los abogados de Depp, con quien mantuvo una relación romántica entre 1994 y 1998.

Casualmente fue la propia Heard quien dio pie a que la modelo intervenga en el juicio, cuando al describir un altercado entre Depp y su hermana dijo que le "recordó" a un rumor por el que supuestamente el actor empujó por las escaleras a Moss.

Tales palabras fueron celebradas por los abogados de Depp dentro del juzgado, ya que según la prensa estadounidense Moss mantiene una buena relación con el actor y la simple mención del incidente permitía incluir a la modelo en la lista de testigos.

Por su parte, la defensa de Heard declinó este lunes solicitar que Depp vuelva a declarar como testigo en el juicio, que afronta su última semana antes de que el jurado popular se reúna para deliberar.

Además de Heard y Depp, cuyas declaraciones se alargaron varios días, durante las cuatro semanas de juicio han intervenido psicólogos, policías, representantes, empleados domésticos y hasta la terapeuta de la pareja, quien insistió en que el abuso era "mutuo" por parte de ambos.

Kate Moss y su relación con Jhonny Depp

Jhonny Depp y Kate Moss se conocieron en 1994 luego de que el actor terminara su relación con Winona Ryder, con la que que el actor llegó a estar comprometido e incluso se hizo un tatuaje con su nombre que decía "Winona Forever".

El escritor George Wayne aseguró en 2019 haber presentado a la pareja en una fiesta. "Johnny estaba en la parte de atrás de un restaurante cenando y Kate entró con Naomi y yo les presenté", publicó en Instagram. Cuando su relación se hizo pública, la pareja se convirtió al instante en el centro de atención de los medios de comunicación de todo el mundo

Su relación no estuvo libre de escándalos, pues en 1994 el diario The New York Times publicó que la policía de neoyorquina detuvo al actor por destrozar la habitación de un hotel donde se hospedaban él y la modelo.

Tras terminar su relación en 1998 luego de tener altos y bajos, una amigo de la ex modelo declaró que Kate resultó muy afectada por la separación de Deep ya que "le rompió el corazón".

En 2012, Kate en entrevista a una revista confirmó que el rompimiento sí le había afectado mucho, ya que Jhonny la había tratado bien. "No hay nadie que realmente haya sido capaz de cuidarme. Johnny lo hizo por un tiempo", expreso.

Por su parte, el actor de "Piratas del Caribe" declaró en 2012 que la relación llegó a su fin por su culpa, porque priorizó su carrera sobre su relación. "He sido tan estúpido porque teníamos mucho a favor de nuestra relación", expresó.

Se especula que si Moss llega a declarar en el juicio, es muy probable que ella participe en favor del actor debido a que ella nunca ha hablado de manera negativa respecto a su relación con Depp y tampoco se ha presentado como víctima de violencia.

(Con información de EFE y agencias)

