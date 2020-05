¿Por qué Karla Panini y Américo no permiten que las niñas vean a la familia Luna?

Carlos Vázquez, estilista profesional hace el primer testimonio a favor de Karla Panini y Américo Garza en esta controvertida historia donde hay de por medio dos niñas hijas de Karla Luna

Por: Sadrach Santos

Carlos Vázquez quien era amigo de Karla Luna y ahora conoce de cerca a Karla Panini hace revelaciones de la vida de ambas y asegura que la familia Luna quiere sacar dinero de la situación.

A raíz de las constantes críticas que han salido en contra de Karla Panini y Américo Garza, el estilista profesional Carlos Vázquez decide hablar porque dice que la gente cree todo lo que escucha, pero que nadie se detiene a pensar.

¿La familia de Karla Luna quiere una serie ?

Ante la noticia que se reveló en el programa Ventaneando donde el estilista asegura que la familia quiere hacer una bioserie de Karla Luna, la respuesta de Carlos fue: "Toda esa situación de ataques y victimización el único fin es dinero".

"Desde el velorio de la señora Karla Luna, yo escuché a la mamá decir que ella quería una bioserie con la vida de su hija, yo creo que ese es el fin de la señorita Estefany, seguir monetizando y seguir viviendo de la imagen de la señora Karla Luna".

¿Cómo se conocieron Karla Luna y Américo Garza?

Derivado de la confianza que Carlos tenía en aquel entonces con Karla Luna, recuerda que llegó a cuidar a Estefany cuando era una niña de primaria y además vivió de cerca el inicio de la relación con Américo.

"Karla Luna vivía en unión libre con un señor llamado Fernando Sánchez, vivían en el Paseo Residencial, en casa de la mamá de Fernando, ahí tenían un negocio y ahí los conocí".

Vázquez recuerda el momento en que Karla y Américo se conocieron y empezaron a salir aún cuando Luna estaba viviendo con Fernando.

"Cantando una noche en el bar donde Karlita trabajaba ahí conoció a Américo, empezaron a salir pero Karla aún viviendo con Fernando".

"Américo le mandaba flores y regalitos que ella iba y nos dejaba a nosotros porque ella no podía llegar a su casa con ningún regalo". dice Carlos que así fue como se empezaron a conocer y a tratar.

Primera voz en defensa de Karla Panini

Carlos asegura que levanta la voz por que la gente que no sabe cree todo de la familia Luna.

"La gente que no sabe cree todo, Estefany Luna desde que salió a la luz es una víctima constante, pero la gente nunca se pregunta nada, de que vive esa muchacha, en qué trabaja. No es justo que ella solo sale a señalar con un dedo muy limpio a personas que según ella afectaron a su mamá, era una niña ella no sabe, ella no vio".

¿Sigues en contacto con Panini y Américo?

Vázquez asegura que si sigue en contacto con Panini y Américo y asegura que las niñas son felices y no sufren ningún maltrato.

"A mi no me pagaron absolutamente nada, todo lo que yo estoy diciendo yo lo vi yo lo escuche".

¿Por qué la familia Garza Panini no permiten la convivencia de las niñas con su familia materna?

"El plan de convivencia existió, estaba establecido con un juez y el plan era que por supuesto que van a convivir con sus hermanos y abuelos, la cláusula era sin cámaras, sin video, sin rede sociales, sin declaraciones posteriores al público".

"Y así fue por tres o cuatro días porque la familia Luna rompió el trato".

"Estefani, su tía Erika y su hermano Rubén estaban en el programa Hoy en México diciendo que las niñas estaban maltratadas, sucias, llorando, haciéndose la eterna víctima a base de mentiras, por eso no las han vuelto a ver por que ellos mismos faltaron al trato que se había hecho".

"Que vayan y toquen a la puerta de donde viven sus hermanas y pidan de una manera pacífica con verdadero amor de hermano, yo te aseguro que las van a ver y pueden convivir con ellas. Mientras se sigan refiriendo a los puros medios tachando a la mamá legal de sus hermanitas como ramera, abusiva no se las van a prestar".