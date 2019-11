Por mal vestida y desafinada, Selena Gómez ´es la comidilla´ de los AMA´s

Por: Redacción









Después de dos años de ausencia en los escenarios, Selena Gómez era una de las artistas más esperadas de la noche American Music Awards, pero los nervios se apoderaron de ella, pues desafinó mucho cantando en vivo por primera vez son más recientes sencillos "Lose You To Love Me" y "Look At Her Now".

Durante la interpretación de Gómez, se mostró nerviosa y la voz se le fue varias veces hasta el punto de desafinar, aunque ella continuaba sacando lo mejor de ella manteniendo toda la actitud, "la canción no estaba sonando muy bien", criticaron varios internautas en las redes sociales.

A pesar de ello, la cantante fue ovacionada por el público que la escuchaba en vivo y por sus amigas Taylor Swift y Halsey.

"Ha sido vergonzoso. No podía ni cantar ni bailar. Tantos artistas maravillosos y vosotros ponéis a esta señora para abrir los AMAS", dijo uno de las internautas.

Por su parte sus verdaderos fans no esperaron la oportunidad para defender la actuación de su ídolo.

"Imaginen la valentía que hay que tener para contarle al mundo lo mucho que te hicieron sufrir a través de una canción. Sólo por eso Selena Gomez ya es la puta ama", dijo una usuaria.

Pero eso no es todo, pues 'Sel' no solo fue atacada en redes sociales por cantar desafinada, sino también por lucir un vestido Versace color verde neón muy corto que apretaba en exceso el pecho de la también actriz.