´Por culpa de Myriam y sus fans psicópatas puedo llegar al suicidio´: Toñita

Por: Redacción





Después de que las dos exintegrantes de la primera generación de La Academia, Myriam y Toñita estuvieran peleando fuertemente a través de sus cuentas de Twitter, hoy se responsabilizan una a la otra de lo que les pueda llegar a suceder.

En agosto de este año, se desató un una pelea entre ambas luego de que Toñita llamara "hipócrita" a la primera ganadora de La Academia.

"Ahora resulta que si #LaInnombrable @MyriamMontemayor dice algo de mí es broma, pero si yo digo algo de ella es pelea ¿o sea cómo?", decía uno de los mensajes que publicó entonces Toñita a través de Twitter.

"Si algo me molesta en esta vida es la gente hipócrita. Ya bájale porque si tú no te callas la boca entonces la mía va a decir todas las cosas que tú has hecho y no son nada bonitas y lo sabes. Te etiqueto para que veas que yo no juego, doble cara", escribió en otro tuit etiquetando la cuenta de Myriam.

Parecía que todo iba a quedar ahí, hasta el pasado 30 de octubre, cuando Toñita habló de nuevo de Myriam, a quien se refirió como "Doña Loqueras" en un video donde se podía ver a la cantante maquillada de Catrina, en donde explicó el origen del enojo entre ellas dando a entender que se trató de algo relacionado con su reencuentro musical, pues explicó que ella podría preguntarle a otros integrantes de La Academia como: Estrella, Víctor, Miguel Ángel y José Antonio.

"Les pido a todos que digan lo que realmente pasó ese día, la más perjudicada eres tú y no te conviene", dijo.

En el video se puede escuchar como Toñita le dice "Ya bájale" a Myriam, diciendo que sus fans se meten con su familia, su esposo, su hija y su hermano fallecido.

"La que debe pedir disculpas eres tú", dice.

Al día siguiente el 31 de octubre, Myriam escribió en Twitter diciendo:

"No sólo agotó el tema, también mi paciencia, todo tiene un límite y ya rebasó el mío, estoy pasando por una cuestión seria y delicada de salud en mi embarazo de diabetes gestacional y cualquier repercusión la hago responsable @lanegradeoroofi de igual manera a quién la secunde. Un ataque más de su parte y entonces si me voy a dejar de reservar para aclarar,pero voy tener que decir cosas muy feas de ella".

Toñita no se quedó callada y este domingo en su cuenta de Twitter se lazó contra las agresiones de parte de Myriam y responsabilizó a su excompañera de cualquier cosa que le ocurra.

"En mi caso, por tanta agresión por parte de ella y sus fans sicópatas puedo recaer y llegar al suicidio, así que sí te responsabilizo a ti @MyriamMonteCruz si mi cuadro clínico se agrava por tus agresiones hacia mí, por crear una mentira y permitir que tus seguidores me agredan".

