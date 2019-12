Ponen en subasta las icónicas gafas de John Lennon

ADN 40 -

Las gafas de sol redondas de John Lennon fueron adjudicadas este viernes por 183 mil dólares, 20 veces más que el precio estimado en una subasta en línea organizada por Sotheby´s en Londres.

Los anteojos fueron puestos a la venta por Alan Herring, chofer de Ringo Starr y George Harrison, dos de los miembros de los Beatles. El artículo fue olvidado en el asiento de atrás de un coche en 1968.

El dueño de las gafas explicó que un día recogió a Lennon, Starr y Harrison y los llevó a la oficina. "Cuando Lennon bajó me di cuenta que había olvidado sus gafas de sol y que un cristal y la varilla se habían soltado", dijo.

"Le pregunté a Johnn si quería que las reparara y me contestó que no me preocupara que sólo eran para el estilo", agregó sobre el artículo vendido.