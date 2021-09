Poncho De Nigris y Marcela Mistral quitan censura a desnudo

La pareja de influencers Poncho De Nigris y Marcela Mistral posaron acostados como Dios los trajo al mundo y solo se tapan entre ellos sus partes íntimas

Por: Luz Camacho

septiembre, 24, 2021 19:21

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Alfonso "Poncho" De Nigris compartió a través de Instagram la foto prohibida que nunca salió pero ahora sin censura.

En la foto Marcela y Poncho posan acostados como Dios los trajo al mundo y solo se tapan entre ellos sus partes íntimas.

"ES ARTE. SI VEN ALGO QUE ESTE MAL ME AVISAN POR AQUÍ 👈🏻 Y DÍGANME CUAL DE LAS 3 ?", escribió de nuevo Poncho en los comentarios.

El 9 de octubre de 2020, el influencer regiomontano ya había compartido la imagen pero en aquella ocasión se encontraba censurada con unos rectángulos negros.

Cabe recordar que en 2019, la polémica foto ya había sido filtrada por medio de una aplicación, aquella vez los internautas no perdonaron y modificaron la foto para burlarse.

"Wow!!! Guapísimos", "Con qué poca pierna te censuran oye", "Por gente como tú no dejo que mis hijos entren a internet", "Esto de las redes ya es un congal y un desmother verdad ya todo mundo en pelotas todos a encuerarse", "A pero la Marcela enojada por las fotos de Karely Ruiz jajaja el poncho risa y risa", "Los quiero y respeto pero esas formas de expresarse en redes sociales no me gustan, mas porque tienen hijos", "Ninguna tu pose está media rara @ponchodenigris Marcela si se ve bien pero tú sales raro", "Y vendrán cosas peores dice en la Biblia", "Los felicito por su portada! No todas las mujeres se ven así de hermosas después de tener 2 hijos y los hombres a 40 ya se dejan de cuidar también", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.

COMPARTE ESTA NOTA

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado