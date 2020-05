Poncho Denigris le envía mensaje a los hombres que no los dejan salir con amigos

El conductor y ahora influencer criticó a los hombres que por tener novia o esposa no se dan el tiempo para salir con sus amigos

Por: Redacción Web

Monterrey.- Poncho Denigris aprovechó sus redes sociales para enviarle un mensaje a los hombres con novias o esposas.

"Perdí a dos de mis mejores amigos porque sus esposas y no los dejan salir", dijo Denigris en el video.

Poncho criticó a los hombres que no se atreven a salir a convivir con sus amigos porque sus parejas no los dejan.

"La vida es una, no puede ser que no puedas salir a convivir con la raza porque tu vieja no te deja, no seas de esas personas porque se te va a pasar la vida"

Les recordó también que un día serán viejos y ya no podrán hacer nada.

Poncho también propuso que los hombres salgan una vez por semana con los amigos como "terapia de matrimonio".

También arremetió contra los hombres que al salir con los amigos proponen salir en parejas.

"Despierta compadre, porque la vida es una y se te va a pasar muy rápido, y te vas a ir al cielo a lo mejor, pero ya no saliste", sentenció Denigris en el video.

USUARIOS LE RECUERDAN EXPERIENCIA CON MUJERES

Ante la exigencia de Poncho Denigris para que los hombres no "tengan miedo" en decirle a sus parejas que saldrán solos con amigos, algunos usuarios le recordaron el capítulo en el que salió con el Escorpión Dorado y cuando subieron un par de mujeres al automóvil y comenzaron a abrazarlo, Denigris se resistía porque advertía que se iba a enojar su esposa.