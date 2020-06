Poncho de Nigris y Marcela Mistral comparten triste noticia de su embarazo

Rompiendo con el rumor donde se aseguraba que Marcela Mistral esperaba otro bebé producto de su matrimonio con Poncho de Nigris, los protagonistas ya han confirmado la noticia que tristemente comparten que fue un embarazo ectópico

Por: Redacción Web

Monterrey.- La pareja regiomontana de influencers Poncho de Nigris y su esposa Marcela Mistral anuncian triste noticia en su cuenta oficial de Instagram.

Rompiendo con el rumor donde se aseguraba que Marcela Mistral esperaba otro bebé producto de su matrimonio con Poncho de Nigris, los protagonistas ya han confirmado la noticia.

Sin embargo, la pareja informó mediante un video que su nuevo embarazo no era normal, por lo que hoy estarán en el hospital atravesando un procedimiento quirúrgico para extraerle el producto, ya que fue un embarazo atípico.

"Hay algunas especulaciones sobre un posible embarazo de nosotros, lo cual es cierto, sin embargo, nos vamos a enfrentar a una situación común, normal, no tan común, de un embarazo atípico, lo cual me va a someter a una operación el día de mañana de emergencia", explicó Marcela.

¿Qué es embarazo ectópico?

El embarazo comienza con un óvulo fecundado. Normalmente, el óvulo fecundado se adhiere al revestimiento del útero. Un embarazo ectópico se produce cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero.

Los embarazos ectópicos no pueden continuar con normalidad. El óvulo fecundado no puede sobrevivir, y el aumento de tejido puede provocar sangrado que ponga en riesgo la vida si no se trata.