Poncho de Nigris a su hijo: golpea a quien te haga bullying

El influencer regio lamentó que su hijo sea víctima de bullying por parte de otros niños en su escuela y le dio varios consejos para defenderse

Por: Patricia Agüero

Febrero 10, 2023, 20:21

El conductor e influencer Poncho de Nigris vuelve a causar polémica tras aconsejar a su hijo qué se defienda del bullyng con golpes.

El regiomontano reveló en uno de sus videos que su hijo Ponchito fue víctima de bullying en la escuela.

Los seguidores acostumbrados a una actitud en la que constantemente bromea con su hijo, en esta ocasión De Nigris se mostró serio.

Reveló que su hijo fue golpeado en al menos dos ocasiones por compañeros de la escuela, sin que este hubiera hecho algo para defenderse de sus agresores, solamente se dirigió a la enfermería.

“Si no te defiendes, te van a agarrar de su tontito, ¡eh! Nada más te digo, ya van dos. Si no te defiendes y tú respondes, le dices ‘a la otra va la mía’ y le das, te van a dar ¡eh!”, dijo De Nigris a su hijo.

Consciente de que sus consejos podrían ser mal vistos por algunos de sus seguidores por 'fomentar' la violencia, Poncho se adelantó diciéndoles que se debe incentivar a los hijos a defenderse en la vida porque nadie más lo va a hacer.

'Son consejos de papá. Aunque a muchos les molesta y digan ‘no, qué mala educación’. A ver, si tú no te defiendes en la vida del bullying o que te agarren de pen… en la escuela, nadie lo va a hacer [...] La directora no te va a defender, nada más le va a decir, 'no lo vuelvas a hacer' al niño y tú todo empinado', señaló.

Ponchito le aseguró a su papá que la próxima vez (que fuera víctima de bullyng) se iba a defender.

Mientras que Denigris agregó qué no tiene que ir a buscar problemas, solo es que se defienda.

Algunos de sus seguidores apoyaron los consejos que Poncho le dio a su hijo sobre defenderse de los compañeros que le hacen bullying.