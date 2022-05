Polémicas fotos reveladas en el juicio de Depp contra Heard

Al tribunal se le mostraron una serie de fotos tomadas en distintos momentos en que supuestamente Johnny Depp agredió a Amber Heard

Por: Luz Camacho

mayo, 06, 2022 17:55

La actriz Amber Heard mostró el jueves unas polémicas fotos como evidencia en el juicio donde su exesposo Johnny Depp la acusa de difamación.

Heard declaró por segundo día consecutivo y describió los supuestos abusos que sufrió por parte de Depp. Además, mostró una serie de imágenes tomadas en distintos momentos, en las que Depp aparece presuntamente intoxicado, a ella con aparentes golpes y otras más de muebles manchados de sangre.

Al tribunal se le mostraron fotos de manchas de sangre por toda la casa que Amber Heard y Johnny Depp alquilaron en Australia en marzo de 2015, después de una feroz pelea en la que el actor quedó con un dedo amputado.

Las imágenes mostraban sangre en una funda nórdica, en un sofá, en sábanas blancas y en una de las guitarras que Depp intentaba tocar.

Otras fotos también mostraban una lámpara rota y un área donde supuestamente Depp estrelló el extremo de una botella contra una pared.

Amber declaró que en esa pelea Depp comenzó a "empujarme contra la nevera, me tiene contra la garganta, me golpea contra la pared, la nevera".

"No recuerdo la secuencia exacta de las cosas, ojalá lo hiciera", dijo. "Cuando me empujó, me deslicé por los pisos... Simplemente resbalé, rompiendo mi piel contra este hermoso piso de madera".

En otra foto se mostraba una ventana rota. Heard también dijo que Depp rompió su teléfono en pedazos, que es como ella cree que se cortó el dedo.

Depp 'se quedó sin sangre' escribiendo mensajes en las paredes



Amber Heard testificó que su exesposo Johnny Depp escribió tantos mensajes con un marcador y la sangre que brotaba de su dedo amputado que "parecía que se había quedado sin sangre.,

"Escribió en el reverso de una almohada con sangre", dijo, notando el color marrón de la sangre seca, junto con la escritura en los espejos y las paredes.

Aseguró que había comida en toda la casa que alquilaron en Australia, incluidos trozos de bistec en su ropa.



de los 'trozos de cabello arrancados' de Heard

Amber Heard dijo que Johnny Depp le arrancó mechones de cabello durante una pelea en diciembre de 2015, la arrastró y la golpeó.

"Mi cabeza sangraba por los mechones de cabello arrancados en el piso por todas partes", declaró.

Al tribunal se le presentó una foto de Heard con un labio roto y dos ojos morados después del presunto ataque.

Depp rompió nuestra cama mientras me golpeaba: Amber

La actriz Amber Heard testificó que el también actor Johnny Depp rompió la cama en la que dormían cuando la golpeaba.

El incidente, aseguró, fue durante una pelea el 15 de diciembre de 2015, en la que menciona le rompió el labio, le puso dos ojos morados y le arrancó mechones de cabello.

"Esa es la cama que rompió Johnny mientras estaba encima de mí", dijo Heard mientras se mostraran una foto de la cama en la corte.