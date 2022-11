'Platanito' cerca de ir a la cárcel; 'porqué, yo no la maté'

El comediante Sergio Verduzco rompió en llanto al hablar de lo duro que la está pasando después de hacer una broma sobre Debanhi Escobar

Por: Patricia Agüero

Noviembre 23, 2022, 15:54

El comediante conocido como 'Platanito' rompió en llanto en una de sus presentaciones al hablar de lo duro que la está pasando después de hacer una broma sobre Debanhi Escobar, ya fallecida.



'Platanito' se presentó ayer martes en Montreal, Canadá y dedicó su show a su esposa quien está con él día y noche apoyándolo en medio de la difícil situación que actualmente vive.



'Como todos se han dado cuenta estoy pasando una situación muy cab.. en las redes sociales, quiero dedicar este show en especial a una mujer que está conmigo día y noche apoyándome y diciéndome: 'cab.. tu eres un buen hombre, no eres un cu... y se lo dedico a mi esposa que viene conmigo', dijo el comediante con la voz entrecortada, mientras que la mujer se acerca y le da un beso.



El personaje interpretado por Sergio Verduzco resaltó que no se burló de la muerte de nadie y que no es un asesino pues no mató a 'esa niña' (Debanhi Escobar).



Entre lágrimas, el comediante aseguró que 'están así' (hace una seña con la mano) de quererlo meter a la cárcel, pero el comediante reclamó, 'porqué, si yo no la maté'.

También dijo que lo único que quiere es que el gobierno haga su trabajo y detenga a los verdaderos responsables del feminicidio de Debanhi Escobar.



'El humor a veces es humor, yo lo único que trato de darle la vuelta a toda la pin... mie... que estamos viviendo en el mundo. Yo no me burlo de la muerte de nadie, ustedes cada uno de los que están aquí no tienen ni tantita idea de lo que siente mi corazón de que me vengan a apoyar porque soy comediante, yo no soy asesino ni yo maté a esa niña', dijo 'Platanito' mientras el público le aplaudía.



Y agregó: 'Lo único que quiero es que el pin.. gobierno haga su trabajo y agarren a los verdaderos responsables, ustedes no lo saben, pero están así de quererme meter a la cárcel a mi, yo porqué g.., yo no la maté, yo nomás hice un pin chiste, pero gracias'.



Tras finalizar su discurso el público comenzó a gritar el nombre de 'Platanito' en repetidas ocasiones.



La semana pasada los padres de Debanhi Escobar reaccionaron al polémico video en donde 'Platanito' bromea sobre la muerte de su hija y anunciaron que tomarán acciones legales para evitar que el comediante lucre y se burle de la muerte de Debanhi Escobar quien desapareció el 8 de abril del presente año y su cuerpo fue encontrado el 21 del mismo mes.