PLANB: Doña Lety, mamá de Poncho de Nigris, "suelta la lengua" sobre su familia

En esta emisión, nuestro publicó escuchará de viva voz a Miguel Ángel quien ya está de vuelta en el estudio del programa Cada Mañana

| 09/11/2020 | ionicons-v5-c 14:18 | PlanB |

La hermana del Burro, ventila detalles de separación de Ingrid Leíja y Jesús Garza, "El Burro"

"Las cosas como son, el es mi hermano y muchas lupitas que están en este grupo me conocen y se los pueden confirmar, mi hermano si puede tener hijos, su divorcio se debió a que el la apoyó por el amor que le tenía para hacer su sueño realidad de estudiar inglés en New York y ella le pagó a mi hermano enamorándose de otro "el italiano" allá donde estudiaron y el ahora es su pareja. Ella no valoró al hombre que tenía y faltando a su promesa de matrimonio".

Doña Lety, mamá de Poncho de Nigris suelta la lengua sobre su familia

La madre de Poncho De Nigris rompe en críticas contra su propia familia, se le soltó la lengua y arremetió contra sus hijos y nueras.

Ninel conde venderá su boda por streaming

Si alguien está con el pendiente y quiere conocer los detalles de la boda de Ninel Conde, ahora ya podrán verlos, pues la cantante pone a la venta su enlace matrimonial via streaming con un costo de 132.00 pesos.

te puede interesar PLANB: Ola de críticas contra Jazmin con J. Ella responde

¡Miguel Ángel ya regresó!

El conductor de Cada Mañana regresó al foro del programa matutino, pero no a conducir, sino a grabar un compromiso comercial.