Piden a padres de familia predicar con el ejemplo para evitar obesidad en hijos

La nutrióloga Astrid Aldaba dijo que para evitar problemas de sobrepeso y obesidad infantil la familia de los pequeños debe inculcarles el consumo de agua y de vegetales, y propiciar la activación física

| 21/08/2020 | ionicons-v5-c 11:20 | - Olivia Martínez |

El encierro en casa por la pandemia del Covid-19 ha provocado más niños con sobrepeso y obesidad.

La nutrióloga Astrid Aldaba explicó que esto ocurre porque, al no ir a la escuela y al no acudir a espacios recreativos, los pequeños prolongan su permanencia frente a la computadora y frente al teléfono celular, lo que les crea sedentarismo y hábitos no saludables, como el consumo de refrescos, golosinas, harinas refinadas y demás productos asociados a la comida chatarra.

De cada tres niños mexicanos, uno tiene sobrepeso o presenta obesidad, y cada día se exponen al sedentarismo, lo que los hace candidatos a tener enfermedades que antes eran sólo de adultos, como diabetes e hipertensión.

Dicho de otra manera: de cada 100 niños, al menos 36 tienen peso de más, según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

Pero usted, como padre de familia, no se espere hasta entonces: hay que tomar acciones y eso implica hábitos saludables en la alimentación, como garantizar que coman más verduras, que consuman más agua y que realicen algún deporte.